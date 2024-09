Sarà il Sig. Di Bello di Brindisi l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato contro la Juve al Castellani.

Il fischietto pugliese, in questa stagione sportiva, ha diretto Cagliari-Como 1-1 alla seconda giornata. Di Bello ritrova gli azzurri a distanza di quasi tre anni, infatti l’ultimo incrocio fu in casa con il Milan nel dicembre del 2021: vinsero 4-2 i rossoneri. In totale sono 14 i precedenti tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Diciotto invece i precedenti con la Juve che, in questo caso, vede un bilancio di 11 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. La squadra più diretta da Di Bello è la Roma con 25 designazioni. Al VAR ci sarà Massa di Imperia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

COMO – BOLOGNA Sabato 14/09 h.15.00

PICCININI

DI MONTE – D’ASCANIO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: PATERNA

EMPOLI – JUVENTUS Sabato 14/09 h.18.00

DI BELLO

ROSSI L. – SCARPA M.

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: GUIDA

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

DI MARCO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI

GENOA – ROMA h.12.30

GIUA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – FIORENTINA h.15.00

SACCHI

COSTANZO – PASSERI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: MERAVIGLIA

TORINO – LECCE h.15.00

COLOMBO

MASTRODONATO – DI GIACINTO

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

MONZA – INTER h. 20.45

PAIRETTO

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

PARMA – UDINESE Lunedì 16/09 h. 18.30

ABISSO

BERCIGLI – CORTESE

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO