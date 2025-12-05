Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello interno contro il Palermo in programma domenica pomeriggio.

Sono cinque le gare dirette in serie B, in questa stagione dal fischietto abruzzese che ha anche diretto una gara di serie A. Dionisi in stagione ci ha diretto una volta ma non in campionato, bensì nella trasferta di Genova di Coppa Italia dove abbiamo perso con il Genoa. L’ultimo precedente in campionato invece risale al 30 novembre del 2024 quando perdemmo 3-0 in casa del Milan. In totale sono dodici gli incroci tra l’Empoli e questo arbitro con un bilancio azzurro di tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Sono sette i precedenti con il Palermo che con questo arbitro in campo ha vinto quattro volte, perso due volte e poi c’è un pareggio. L’ultima gara diretta è stata Mantova-Spezia 4-1. Dopo questa gara l’Empoli sarà la squadra più diretta da Dionisi, oggi pari alla Samp con dodici arbitraggi. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15

DIONISI

YOSHIKAWA – BARONE

IV: GALIPO’

VAR: SANTORO

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – CARRARESE Domenica 7/12 h. 19:30

SOZZA

BERTI – GALIMBERTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARINELLI

MODENA – CATANZARO h. 12:30

TURRINI

CORTESE – SANTAROSSA

IV: PICARDI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

AVELLINO – VENEZIA h. 15:00

BONACINA

LAUDATO – REGATTIERI

IV: ARENA

VAR: BARONI (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

FROSINONE – JUVE STABIA h. 15:00

PERENZONI

VECCHI – ZINGARELLI

IV: DI MARCO

VAR: COSSO

AVAR: PRONTERA

MANTOVA – REGGIANA h. 15:00

MASSIMI

DI GIACINTO – RICCI

IV: CALZAVARA

VAR: GUALTIERI

AVAR: DI VUOLO

MONZA – SUDTIROL h. 15:00

AYROLDI

BITONTI – LAGHEZZA

IV: MADONIA

VAR: MONALDI

AVAR: GARIGLIO

PADOVA – CESENA h 15:00

ZANOTTI

MONACO – EL FILALI

IV: IANNELLO

VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

BARI – PESCARA h. 17:15

MARCENARO

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV: MAROTTA

VAR: GIUA

AVAR: RAPUANO

VIRTUS ENTELLA – SPEZIA h. 19:30

COLOMBO

CECCON- MORO

IV: PASCULLI

VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: FELICIANI (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)