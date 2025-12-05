Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello interno contro il Palermo in programma domenica pomeriggio.
Sono cinque le gare dirette in serie B, in questa stagione dal fischietto abruzzese che ha anche diretto una gara di serie A. Dionisi in stagione ci ha diretto una volta ma non in campionato, bensì nella trasferta di Genova di Coppa Italia dove abbiamo perso con il Genoa. L’ultimo precedente in campionato invece risale al 30 novembre del 2024 quando perdemmo 3-0 in casa del Milan. In totale sono dodici gli incroci tra l’Empoli e questo arbitro con un bilancio azzurro di tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Sono sette i precedenti con il Palermo che con questo arbitro in campo ha vinto quattro volte, perso due volte e poi c’è un pareggio. L’ultima gara diretta è stata Mantova-Spezia 4-1. Dopo questa gara l’Empoli sarà la squadra più diretta da Dionisi, oggi pari alla Samp con dodici arbitraggi. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15
DIONISI
YOSHIKAWA – BARONE
IV: GALIPO’
VAR: SANTORO
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – CARRARESE Domenica 7/12 h. 19:30
SOZZA
BERTI – GALIMBERTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: FOURNEAU
AVAR: MARINELLI
MODENA – CATANZARO h. 12:30
TURRINI
CORTESE – SANTAROSSA
IV: PICARDI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
AVELLINO – VENEZIA h. 15:00
BONACINA
LAUDATO – REGATTIERI
IV: ARENA
VAR: BARONI (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
FROSINONE – JUVE STABIA h. 15:00
PERENZONI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: DI MARCO
VAR: COSSO
AVAR: PRONTERA
MANTOVA – REGGIANA h. 15:00
MASSIMI
DI GIACINTO – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: GUALTIERI
AVAR: DI VUOLO
MONZA – SUDTIROL h. 15:00
AYROLDI
BITONTI – LAGHEZZA
IV: MADONIA
VAR: MONALDI
AVAR: GARIGLIO
PADOVA – CESENA h 15:00
ZANOTTI
MONACO – EL FILALI
IV: IANNELLO
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – PESCARA h. 17:15
MARCENARO
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: MAROTTA
VAR: GIUA
AVAR: RAPUANO
VIRTUS ENTELLA – SPEZIA h. 19:30
COLOMBO
CECCON- MORO
IV: PASCULLI
VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: FELICIANI (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
è mio cugino, tutto a posto 😉
…e vabbè, allora ditelo che ce l’avete con i Palermitani. Già ce l’hanno con un Dionisi, figuriamoci se glielo mettete pure come arbitro…
A me disturba il fiesolano Galipo’: speravo d’un rivederloai più!
neanche quelli di Fiesole ti vanno bene Rino? Settimana scorsa hai scritto in ogni articolo della pericolosità dell arbitro di Napoli perché proprietari del Napoli e con i cugini della moglie.
ora ci mancava Fiesole. Pensiamo a giocare. Non si vince e non si perde x via degli arbitri.