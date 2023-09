Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera in casa contro la Salernitana.

Sono tre le gare dirette dal romagnolo nell’attuale campionato di serie A, non trovando mai però nè azzurri, nè granata. L’ultimo incrocio dell’Empoli con questo arbitro risale alla vittoria esterna contro l’Inter della passata stagione. Sono sette i precedenti tra Rapuano e l’Empoli, con un bilancio per gli azzurri di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Sono addirittura 14 i precedenti con la Salernitana che, con Rapuano in campo, ha vinto otto volte, pareggiato 1 e perso 5. La squadra più diretta dal fischietto riminese è però l’Ascoli, con quindici direzioni. L’ultima gara arbitrata è stata: Lecce-Genoa 1-0. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

JUVENTUS – LECCE Martedì 26/09 h.20.45

GIUA

DI IORIO – CECCONI

IV: MASSA

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

CAGLIARI – MILAN h.18.30

LA PENNA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – SALERNITANA h.18.30

RAPUANO

PERETTI – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DOVERI

H. VERONA – ATALANTA h.18.30

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARESCA

INTER – SASSUOLO h.20.45

MASSIMI

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: DI BELLO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: GUIDA

LAZIO – TORINO h. 20.45

FABBRI

DI GIOIA – D’ASCANIO

IV: PRONTERA

VAR: CHIFFI

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – UDINESE h. 20.45

MANGANIELLO

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV: MARINELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MARINI

FROSNONE – FIORENTINA Giovedì 28/09 h. 18.30

FOURNEAU

SCARPA – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

MONZA – BOLOGNA Giovedì 28/09 h. 18.30

PEZZUTO

AFFATATO – CORTESE

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

GENOA – ROMA Giovedì 28/09 h. 20.45

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA