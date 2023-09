Abbiamo già avuto modo di dire che, guardando alle precedenti partecipazioni in serie A, mai l’Empoli si era trovato a perdere più di tre partite consecutive. Adesso, con quell’arrivata ieri (complice anche un calendario non fortunato) si è alzata notevolmente questa non simpatica statistica. Una statistica che poi vede anche il fatto di non aver segnato un gol in queste prime cinque gare; cosa che non ci era mai accaduta in A, anzi, che non era a nessuno mai accaduta in A.

Però, guardando alla centenaria storia del club, questa non è la peggior partenza di sempre. Ci sono sei stagioni in cui l’Empoli si è trovato a perdere le prime quattro gare ma poi, alla quinta, o vincendo o pareggiando, ha interrotto il trend negativo. La stagione 1950/51, serie C, ha invece fatto registrare sei sconfitte consecutive (Maceratese, Sambenedettese, Colleferro, Latina, Pistoiese, Jesi), con poi un roboante successo per 6-1 in casa contro il Perugia a terminare la striscia. Il record negativo però appartiene alla stagione precedente, ovvero la serie B 1949/50. In quel caso furono addirittura otto le sconfitte consecutive da inizio stagione (Spal, Cremonese, Brescia, Verona, Salernitana, Pisa, Udinese, Prato). Alla nona giornata arrivò un pareggio per 2-2 che provò a rimettere in carreggiata quell’Empoli, retrocesso alla fine con soli due punti di distacco dalla Reggiana.