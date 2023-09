La squadra riprenderà oggi il lavoro, tra due giorni sarà ancora campionato e quella alle porte è una gara da considerare già come una finale. Alla ripresa saranno da capire le condizioni degli assenti (soprattutto Caputo) ma anche quelle di Ismajli uscito malconcio dal campo. Non ci sarebbe da stupirsi se Andreazzoli dovesse mettere mano in maniera pesante all’undici iniziale, già nella sua ultima esperienza azzurra ci aveva abituati a molti cambi di gara in gara. Soltanto due giorni per preparare una sfida che non si può sbagliare, una sfida alla quale stavolta, guarderemo con il risultato come fattore primario. Un risultato che anche ieri non è arrivato, cosi come non è arrivato nemmeno il primo gol stagionale. Da dire che l’Empoli va a scrivere un record negativo, essendo la prima squadra di sempre che nelle prime cinque giornate di serie A non fa punti senza segnare un gol. Ma stando sulla partita di ieri (la concessione sarebbe stata fatta anche con Zanetti in panchina) gli occhi erano principalmente rivolti alla prestazione ed all’atteggiamento. In questo la squadra non ha assolutamente mancato. Ha fatto vedere cose interessanti ed ha dimostrato abnegazione. Con alcuni limiti che – si spera – potranno essere migliorati. I ragazzi ci hanno creduto ed hanno finito la gara all’attacco, alla ricerca di un pareggio che non sarebbe stato certo un furto. Quello che più di tutto è da evidenziare è il come si sia tornati ad una fase difensiva davvero impeccabile. Tutta la squadra, ma in particolare i centrali di difesa, hanno interpretato al meglio il gioco senza palla, limitando molto la squadra avversaria che spesso si è trovata unicamente costretta al tiro da fuori. E per come da questo punto di vista la squadra ha giocato, soltanto in quella maniera poteva arrivare il gol avversario: purtroppo Dimarco ha tirato fuori una vera gemma. Al tempo del VAR il sospetto non dovrebbe esserci, però qualche perplessità sulla posizione di Bastoni nel momento in cui parte il tiro dell’ex Empoli, c’è. Al di là dell’episodio, e di una sconfitta che rientra sempre tra quelle che possono essere ammortizzate, c’è da evidenziare ancora come il gruppo abbia interpretato bene il gioco e ci abbia provato. Dicevamo però degli aspetti da migliorare. Ancora la fase di possesso fa notare delle difficoltà, ed un solo tiro in porta (Ranocchia su punizione) non può essere bastante per sperare di portare a casa qualcosa di importante. I tre davanti, ieri senza Caputo infortunato, si sono mossi bene ed hanno fatto intravedere delle idee che, se affinate, potranno essere vincenti. Dal centrocampo però si aspetta un salto di qualità. Piace la scelta di mettere Ranocchia in cabina di regia – ve lo avevamo raccontato durante tutta la settimana – ma le due mezzali devono saper proporre meglio. Tanta corsa sia per Marin che per Maleh, ed ambedue molto bravi in aiuto ai terzini sulla pressione avversaria, ma serve poi qualità per trovare i giusti sincronismi nel far ripartire l’azione. Dettagli che possono essere messi a posto, con Andreazzoli ad avere anche un parco giocatori da cui poter scegliere, oltre i citati. Quello che resta maggiormente dalla gara di ieri è che la scossa sembra essere arrivata. Il cambio in panchina, uno dei più sofferti di sempre per ammissione della società, ha portato nel breve tempo a quello che la piazza voleva. Fateci aggiungere che un grande plauso va fatto a tutto il popolo azzurro, che anche dopo lo 0-7 di Roma ha saputo stare accanto alla squadra senza farle sentire pressione o rabbia, capendo che non è questo (speriamo non arrivi mai) il momento in cui tirar fuori certi atteggiamenti. E nella gara di ieri, fino all’uscita della squadra del campo, c’è stato sostegno ed affetto. Dicevamo della scossa arrivata, che ha prodotto la reazione sperata in termini empatici; adesso però l’asticella si deve per forza di cose alzare. Lo tsunami è passato (purtroppo senza lasciarci niente attaccato) è la gara con la Salernitana di mercoledì prossimo dovrà inevitabilmente avere la pressione della vittoria a tutti i costi. Andreazzoli, nel dopo gara, si è mostrato con la sua solita calma apparente, ha detto che i gol sono sempre arrivati ed arriveranno. Noi siamo con lui e gli crediamo, volendogli dare anche quel tempo di cui giustamente ha necessità… ma le giornate passano ed il sesto passo falso potrebbe diventare pericoloso spartiacque.

Azzurri in campo con il 4-3-1-2: nella prima del suo ritorno ad Empoli mister Andreazzoli sceglie Ranocchia regista con Baldanzi e Cambiaghi ai lati di Shpendi, oggi all’esordio dall’inizio in Serie A. Inter in versione 3-5-2 con Lautaro e Thuram in avanti. La squadra di Inzaghi parte aggressiva, provando a fare la gara e cercando di pressare alto. Al 10’ Ismajli è straordinario di testa nel togliere la palla dalla porta sul tentativo di Darmian servito da Bastoni. Poco dopo ci prova dalla distanza con Calhanoglu che alza la conclusione. Gli azzurri cercano di proporre il proprio gioco fraseggiato, l’Inter ci mette densità e fisicità in zona centrale. Al 35’ Thuram segna ma in fuorigioco, dall’altra parte Marin mette sopra la traversa da calcio piazzato. L’Inter spinge con regolarità le due mezzali in proiezione offensiva: al minuto 40 Berisha prima chiude in uscita su Frattesi e poi blocca la sfera anticipando l’arrivo di Lautaro. Prima frazione che si chiude sullo 0-0. Si riparte con gli stessi ventidue. Neanche due minuti per il sinistro in diagonale di Shpendi, a lato. Al 50’ sinistro violento di Dimarco, Berisha devia in calcio d’angolo. Dal successivo calcio d’angolo, Dimarco porta in vantaggio l’Inter con un gran sinistro dal limite dell’area che termina all’incrocio dei pali. Nerazzurri vicino al raddoppio con Thuram, destro in area sporcato in corner. Al 66’ calcio di punizione di Ranocchia dai 25 metri che supera la barriera ma non l’intervento di Sommer. Gli azzurri provano ad alzarsi dovendo fare i conti con l’esuberanza dell’Inter negli spazi. Dentro Grassi e Fazzini per Ranocchia e Marin. Thuram cerca il destro a girare, alto non di molto. Mister Andreazzoli si gioca le carte Cancellieri e Destro per Cambiaghi e Shpendi mentre Inzaghi risponde con Sanchez e Carlos Augusto per Thuram e Dimarco. Gli azzurri ci credono. Punizione di Fazzini per l’attacco dello spazio di Baldanzi che calcia di prima intenzione, salvataggio decisivo di Carlos Augusto in spaccata. L’Empoli chiude in crescendo, l’Inter deve difendere il vantaggio. Concessi cinque minuti di recupero. In piena area di rigore Cancellieri trova lo spazio per calciare, palla deviata che esce di poco. Gli azzurri ci provano fino alla fine ma vince l’Inter. Mercoledì si torna in campo, al Carlo Castellani ComputerGross Arena arriva la Salernitana.

Andando a guardare i singoli in maglia azzurra, la palma del migliore va senza grandi dubbi a Sebastiano Luperto. Dopo un avvio di stagione con qualche errorino di troppo, il “Lupo” tira fuori una prestazione gigante. Le prende praticamente tutte, sia rasoterra che in alto, costringendo gli avanti meneghini a doversi limitare ed a ricercare (come già detto) il tiro dalla media distanza. Sicurezza, solidità ed una positiva rabbia, queste le caratteristiche che fanno ergere Luperto a gigante. Secondo gradino del podio per il compagno di reparto, Ismajli. La sua partita, purtroppo, si ferma in anticipo per un problema fisico, fin lì l’abanese era stato pressoché perfetto. Nel primo tempo va a togliere dalla porta un pallone che a tutti sembrava destinato in gol. Il podio virtuale lo vogliamo chiudere con Berisha che si conferma un portiere di estrema affidabilità, rispondendo presente agli assalti dell’Inter. Protagonista soprattutto nel primo tempo, non può nulla sul tiro di Dimarco. Ci sono delle note liete in generale, cosi come la prestazione di Baldanzi, che torna ad essere incoraggiante, un Marin che da mezzala è a suo agio, ma principalmente Ranocchia che dimostra di poterci stare in quel difficile ruolo di play basso. Continua a non convincere Maleh, ed ieri qualcosa in più ce lo aspettavamo da Cambiaghi: da capire se la “colpa” è di una posizione che forse non rientra propriamente nelle sue corde. Mister Andreazzoli fa quel che può nel poco tempo che ha a disposizione. Lui disse che avere subito l’Inter poteva essere un bene, questo in parte può essere vero, in parte però può nascondere alcune cose. Di certo non sorprende l’assetto tattico che manda in campo, ed alla fine anche l’undici (Caputo a parte perchè fino alla conferenza stampa ci era dato disponibile) era quello più o meno atteso. Da un punto di vista emotivo la squadra risponde presente, giocando una gara che però alla fine è molto zanettiana, ovvero grande fase difensiva, diverse incertezze in quella offensiva. Va da se che non può essere ancora giudicato il lavoro del tecnico di Massa, anche se mercoledi c’è già un match da circoletto rosso.