Si è giocata la 5a giornata di Serie A con l’Inter che si conferma a punteggio pieno dopo cinque giornate e altrettante vittorie. La squadra di Simone Inzaghi ha espugnato Empoli con un grandissimo gol da fuori area di Dimarco. Al secondo posto il Milan che ha battuto di misura un buon Verona grazie a una rete di Leao. Crollo della Juventus a Reggio Emilia con il Sassuolo, con i bianconeri che sono protagonisti di errori clamorosi e di una brutta prestazione generale. Prosegue il momento magico del Lecce che batte anche il Genoa e si porta al terzo posto in classifica mentre il Monza ferma la Lazio in trasferta. Anche il Napoli non va oltre il pari a Bologna con l’attaccante del Napoli Osimhen che fallisce un calcio di rigore. Nel posticipo finisce in parità all’Olimpico tra Torino e Roma con le reti dei due attaccanti, Lukaku e Zapata.

Domani sera la Serie A tornerà subito in campo con l’anticipo della sesta giornata Juventus-Lecce mentre le altre gare si disputeranno mercoledì e giovedì.

Questi i risultati e la classifica:

SALERNITANA-FROSINONE 1-1

LECCE-GENOA 1-0

MILAN-VERONA 1-0

SASSUOLO-JUVENTUS 4-2

LAZIO-MONZA 1-1

EMPOLI-INTER 0-1

ATALANTA-CAGLIARI 2-0

UDINESE-FIORENTINA 0-2

BOLOGNA-NAPOLI 0-0

TORINO-ROMA 1-1