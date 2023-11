Sarà il Sig. Manganiello di Pinerolo (TO) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi prossimo a Frosinone.

Il fischietto piemontese ha diretto una sola gara nell’attuale serie A fin qui, precisamente il largo successo interno del Napoli sull’Udinese. Si deve andare al maggio dello scorso anno per trovare l’ultima direzione di Manganiello con l’Empoli, quella corrisponde all’incredibile successo di San Siro contro l’Inter. In totale sono nove gli incroci storici tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di totale equilibrio con tre vittorie, pareggi e sconfitte. Sono invece ben quindici i precedenti tra Manganiello ed il Frosinone, con lui i ciociari hanno vinto e perso sei volte, pareggiato tre. E’ lo Spezia la squadra più arbitrata da Manganiello con diciotto partite. Al VAR ci sarà Gariglio, anche lui di Pinerolo (TO).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BOLOGNA – LAZIO Venerdì 03/11 h.20.45

LA PENNA

ROSSI L. – MORO

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: DI VUOLO

SALERNITANA – NAPOLI Sabato 04/11 h.15.00

RAPUANO

LIBERTI – COLAROSSI

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – INTER Sabato 04/11 h.18.00

SOZZA

DI IORIO – BERCIGLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

MILAN – UDINESE Sabato 04/11 h.20.45

SACCHI

DE MEO – CAPALDO

IV: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI

H. VERONA – MONZA h. 12.30

COLLU

PASSERI – COSTANZO

IV: MARESCA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: IRRATI

CAGLIARI – GENOA h. 15.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

ROMA – LECCE h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – MARGANI

IV: FOURNEAU

VAR: MAGGIONI

AVAR: PICCININI

FIORENTINA – JUVENTUS h. 20.45

CHIFFI

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

FROSINONE – EMPOLI Lunedì 06/11 h. 18.30

MANGANIELLO

ROSSI M. – FONTANI

IV: BARONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

TORINO – SASSUOLO Lunedì 06/11 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

DI GIOIA – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: MUTO