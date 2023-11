Lento

Dall’euforia del lunedì del Franchi al lunedì nero del Castellani. Un brusco risveglio per gli azzurri dopo i dolci sogni generati dal successo nel derby di Firenze. Sono bastati cinque minuti a Scamacca e compagni per indirizzare la gara e mettere a nudo le fragilità di un Empoli incapace di reagire alla pur evidente superiorità dell’Atalanta. Una battuta d’arresto sulla carta preventivabile – non è certo attraverso la sfida con i nerazzurri di Gasperini che passa la salvezza degli azzurri – ma che desta non poche perplessità per il modo in cui si è sviluppata. L’Empoli non è riuscito mai ad arginare le qualità degli avversari dando la sensazione di offrirsi come vittima sacrificale fin dalle battute iniziali. Al netto della differenza tecnica fra le due squadre, gli azzurri sono mancati sul piano della concentrazione, della compattezza e della determinazione agonistica. Vero che il gol subito dopo pochi minuti ha scompaginato, anche dal punto di vista tattico, i piani degli azzurri. Vero che, alla mezz’ora, l’intervento di Ruggeri su Cambiaghi avrebbe potuto generare un penalty che, se concesso, non avrebbe fatto gridare allo scandalo, togliendo magari qualche certezza agli avversari. Vero che di fronte all’ispirazione della squadra di Gasperini tutto si è fatto tremendamente difficile. Tutto vero ma dagli azzurri, reduci dalla prova superlativa nel derby, era lecito quanto meno aspettarsi un approccio caratteriale diverso.

Adagio

Dopo lo straordinario blitz di Firenze, in molti si sono chiesti se il successo nel derby potesse rappresentare o meno la svolta per il campionato degli azzurri. Probabilmente la questione non deve essere posta in questi termini. La vittoria sulla Fiorentina è stata la tappa di un itinerario di crescita verso l’obbiettivo prefissato. Un percorso arduo e ricco di ostacoli, ma non per questo non percorribile. La serie A non deve essere letta nell’ottica del tipo “o tutto bianco o tutto nero” ma vista come una lunga sequenza di incerte tonalità cromatiche, in cui l’obbiettivo è riuscire a far prevalere il chiaro sullo scuro. Il segreto è quello di non farsi illudere da facili entusiasmi, così come non lasciarsi prendere da ingiustificate quanto affrettate depressioni. Se la vittoria di Firenze non deve essere ingenerosamente derubricata alla voce “episodio”, allo stesso modo la netta sconfitta con l’Atalanta non deve condizionare quella sensazione di crescita generale che gli azzurri hanno alimentato nelle ultime settimane.

Andante

Anche in una gara oggettivamente da dimenticare, non sono mancati segnali positivi da parte degli azzurri. Maleh appare sempre più a suo agio nella mediana azzurra nel suo ruolo di interdittore di lotta e di governo. L’italo-marocchino anche con l’Atalanta ha offerto una prestazione generosa, mettendo in mostra le sue doti temperamentali. Peccato per l’evitabilissimo giallo che costerà all’ex leccese la squalifica nel match chiave di Frosinone. Una gara che, per ragioni ambientali, sarebbe stata particolarmente adatta alle sue caratteristiche. Anche i giocatori subentrati in corso d’opera, in un secondo tempo sostanzialmente accademico, non hanno demeritato. Fazzini, già ottimo nell’apparizione a Firenze, condita dall’assist per il raddoppio di Gyasi, sembra in netta crescita, pronto per tornare a mettere in mostra quelle qualità in termini di duttilità e personalità che ne hanno fatto oggetto di interessamento sul mercato da parte di società più blasonate. Si è visto finalmente il debutto di Daniel Maldini. Il figlio d’arte, seppur chiamato in causa in una gara ormai compromessa, non è affatto dispiaciuto per determinazione e spirito d’iniziativa. L’impressione è che possa rappresentare una valida alternativa a un reparto offensivo, già forte di elementi dotati di notevoli mezzi tecnici come Baldanzi, Cancellieri e Cambiaghi.