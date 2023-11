Dopo lo scarico di martedì, ed il giorno di riposo goduto ieri, riprende quest’oggi la preparazione degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. All’orizzonte il match che si giocherà allo stadio “Stirpe” di Frosinone. Gara che vale indubbiamente l’appellativo di scontro diretto, gara che gli azzurri non possono sbagliare dal punto di vista del risultato. Non sarà ovviamente facile, affrontiamo una squadra partita indubbiamente bene e che arriva dalla cocente rimonta di Cagliari. Per gli azzurri però stavolta non potrà esserci soltanto la consolazione di una eventuale buona prestazione.

Non ci attendiamo che Andreazzoli vada a metter mano all’assetto tattico, che resterà fedelmente il 4-3-2-1. Ci attendiamo semmai il ritorno nei ranghi, a pieno regime, di Baldanzi, ed in questo ci aspettiamo di vedere il talento di Castelfiorentino in campo dal primo minuto. Potrebbe essere Cambiaghi a farne le spese. Sicuramente Andreazzoli non potrà contare su Maleh squalificato, al suo posto potrebbe essere plausibile vedere Fazzini. Da capire se questo sarà l’unico cambio in mezzo, non sarebbe da escludere il ritorno di Ranocchia nel ruolo di play. In difesa si rivedrà Ismajli al fianco di Luperto, e questa potrebbe essere l’unica variazione rispetto all’undici sceso in campo con l’Atalanta. Capiremo le condizioni di Mattia Destro, fuori nell’ultima gara. La squadra si allenerà anche domani (doppia seduta) e poi nei giorni di sabato e domenica a porte chiuse.