Mister Andreazzoli, a pochi giorni dal suo 70esimo compleanno, ha rilasciato un intervista nell’edizione uscita ieri 1 novembre alla Gazzetta dello Sport.

“Non riesco a pensare di essere così adulto. A volte ragiono ancora come un 18enne, altre come un 30enne. Sento il bisogno e il piacere di fare molta fatica e così vado in mountain bike su percorsi estremi. E lo so che se mi succede qualcosa faccio la figura del cretino…

Aurelio, lo stesso giocattolo per tutta la vita: il pallone

“Vero, ma ora non lo prendo più a calci. Mi piace vedere se posso entrare nella testa di ragazzi distanti da me come età. Magari anche educarli, se si può dire: al gioco, alla professione, nei comportamenti. Il pallone per me è stato un oggetto di divertimento, poi di studio. E di guadagno, certo. Quando allenavo in Prima Categoria ho comprato le porte di casa nuova con lo stipendio di una stagione.”

Esistono le sliding doors?

“Si. Per me è stato decisivo l’incontro con Luciano Spalletti, che mi ha dato la possibilità di vivere la Serie A. Ma anche quello con Silvio Baldini, la cui curiosità mi spinse ad avvicinarmi in modo diverso a questa professione.”

Va in panchina dal 1985. Qual’è il calcio che più ha amato?

“Quello di oggi: più studiato, veloce, resistente. Complicato. Tutto è cambiato: gli spazi, i tempi, la velocità, la forza dei rivali, l’abilità degli allenatori nel crearti le difficoltà. Una sfida bellissima.”

C’è ancora il tempo e la voglia di insegnare uno stop? O si prova a migliorare la tecnica attraverso la tattica?

“Noi cerchiamo di abbinare entrambe le cose. Facciamo sempre due esercitazioni da otto minuti a inizio allenamento, in cui proviamo situazioni da ripetere in partita: lì c’è la tecnica collegata alla tattica. E ho visto che queste situazioni restano con chiarezza nei giocatori.”

Non si lamenta mai di arbitri, episodi, sfortuna. Perchè?

“Pretendo comportamento sportivo e leale dai miei giocatori e non sarei credibile se non dessi l’esempio. La Coppa Disciplina vinta con l’Empoli nel 2017-18 per me vale un trofeo. Gli errori fanno parte del gioco, ma è scorretto non rispettare il lavoro degli altri.”

Chi vi ha trasmesso il gusto per il bello?

“Credo sia innato. Se la partita non mi piace, non mi dà gusto nemmeno se vinco. Io faccio pochi gesti rispetto ai miei colleghi durante la partita, perché mi piace guardarla. E spesso me la godo, se fatta come dico io.”

Sta diventando un calcio più di transizioni che di costruzione?

“Sono due fasi importanti, ciascuna figlia dell’altra. Tu costruisci per evitare la transizione, ma devi restare in equilibrio: effettui la fase offensiva rispettando un concetto basilare della fase difensiva. Non esiste una fase di possesso libera: è incatenata da quella di non possesso. La costruzione dal basso obbligatoria non mi piace. A volte un bel rinvio dal fondo come una volta, con attacco della seconda palla e ricerca della transizione immediata, può essere un ottima soluzione. Arrivi a fine settimana che non hai mai fatto tutto quello che avresti voluto e non vedi l’ora che ricomincino gli allenamenti per proseguire il lavoro. Ogni partita offre una quantità di spunti, la differenza la fanno gli occhi con i quali si guarda. Un allenatore fa il suo mestiere quando dà ai giocatori una risposta su qualunque cosa possa accadere in gara: non a parole, ma sul campo. Loro devono sapere che se succede A rispondono B, con libertà di interpretazione.”

Questo di Empoli è il suo ultimo ballo?

“Mi sono scoperto bugiardo in passato già un paio di volte: taccio. Mi piace la soddisfazione di essere apprezzato per ciò che faccio e per come mi comporto. Alla mia età non hai paure, solo speranze e obiettivi. E io voglio fortemente la salvezza“