Sono in vendita i tagliandi del Settore Ospiti dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone per Frosinone-Empoli, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24, in programma lunedì 6 novembre alle ore 18.30.

I tagliandi sono disponibili al prezzo di 35,00 € (unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età) nei punti vendita Vivaticket e sul portale https://frosinonecalcio.vivaticket.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti (per cui sarà attiva un’area di sosta nei pressi del Palasport) terminerà inderogabilmente domenica 5 novembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di tagliando.

Frosinone Calcio informa che lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti. È fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com. Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.