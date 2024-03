Sarà il Sig. Sacchi di Macerata l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica a San Siro contro il Milan.

Quella di domenica sarà l’undicesima direzione stagionale in serie A per il fischietto marchigiano. Sacchi, quest’anno, ha arbitrato in tutte e tre le categorie professionistiche. L’unico precedente stagionale di Sacchi con l’Empoli risale alla rocambolesca sconfitta per 7-0 con la Roma. Quella però resta l’unica sconfitta azzurra con Sacchi in campo. Il bilancio, infatti, è di 4 precedente con 3 vittorie azzurre ed una sconfitta. Tre i precedenti storici con i rossoneri, ed il bilancio del Milan è di una vittoria e due sconfitte. La squadra più arbitrata da Sacchi è il Cittadella con sedici presenze. L’ultima gara diretta è stata Roma-Torino 3-2. Al VAR ci sarà Abisso di Palermo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

NAPOLI – TORINO Venerdì 08/03 h.20.45

ORSATO

PRETI – SCARPA

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

CAGLIARI – SALERNITANA Sabato 09/03 h.15.00

FOURNEAU

PRENNA – PALERMO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

SASSUOLO – FROSINONE Sabato 09/03 h.15.00

LA PENNA

DI IORIO – ROSSI C.

IV: GUALTIERI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

BOLOGNA – INTER Sabato 09/03 h.18.00

PAIRETTO

CARBONE – GIALLATINI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARIANI

GENOA – MONZA Sabato 09/03 h.20.45

FELICIANI

RASPOLLINI – D’ASCANIO

IV: FABBRI

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

LECCE – H. VERONA h. 12.30

CHIFFI

COLAROSSI – VECCHI

IV: MINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: SERRA

MILAN – EMPOLI h. 15.00

SACCHI

PERETTI – PAGLIARDINI

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00

GUIDA

BERCIGLI – SCATRAGLI

IV: GHERSINI

VAR: DOVERI

AVAR: MARINI

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARESCA

AVAR: SOZZA

LAZIO – UDINESE Lunedì 11/03 h. 20.45

AURELIANO

IMPERIALE – CECCONI

IV: SANTORO

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI