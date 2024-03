Seconda seduta di allenamento per gli azzurri, questa mattina, in vista della sfida con il Milan. La gara con i rossoneri sarà la prima di quattro gare non semplici, contro tutte squadre che occupano la parte sinistra della classifica. Ogni punto guadagnato in queste gara sarà assai importante nella gestione della lotta salvezza. Il Milan, come noto, sarà impegnato nel turno di coppa, a cavallo con la gara degli azzurri, si dovrà cercare di utilizzare anche questo come fatto a nostro vantaggio.

La settimana di lavoro è iniziata con un’ottima notizia, infatti dall’infermeria è uscito definitivamente Ciccio Caputo. Dopo due mesi si rivede quindi in gruppo l’attaccante di Altamura che, con il Milan, partirà dalla panchina. Ancora non pervenuto invece Grassi che resta in dubbi per la trasferta meneghina. La sensazione, stando a quanto osservato, è che tatticamente si torni alle origini del progetto di Nicola, con quindi il 3-4-2-1 come modulo. Ci sono diversi ballottaggi e diverse situazioni da monitorare. In primis Cacace potrebbe essere messo in disparte per dar spazio ad uno tra Pezzella e Bastoni. Gyasi e Bereszynski si giocano invece la mezzala destra. Anche tra Fazzini e Marin c’è una situazione aperta, in mezzo al campo il solo Maleh dovrebbe essere certo del posto. Davanti si dovrebbe ripartire con Cambiaghi e Zurkowski dietro a Cerri.

La squadra tornerà in campo domani mattina per l’ultimo allenamento a porte aperte.