Gli azzurri vanno a difendere l’imbattibilità sul campo della Lazio, stadio (sponda biancoceleste) mai violato in passato. Gara difficile contro una Lazio che arriva carica del largo successo in EL. Vediamo le ultime:

Sarà ancora un 3-4-2-1 il modulo che gli azzurri adotteranno. La formazione potrebbe ricalcare quella vista nel derby contro la Fiorentina, anche se Fazzini ha ampie possibilità di tornare a vestire la maglia da titolare. L’ex Primavera dovrebbe agire al fianco di Esposito. Per il resto c’è da valutare un ballottaggio che potrebbe portare Anjorin ad andare in mezzo al campo al posto di Henderson. Goglichidze dovrebbe essere ancora preferito a De Sciglio. Zurkowski si stava avvicinando alla convocazione ma si dovrebbe andare a dopo la sosta. Anche Maleh non sarà disponibile.

Gli indisponibili sono: Perisan, Ebuehi, Belardinelli, Sazonov, Zurkowski, Maleh.

Mister D’Aversa non vuol guardare indietro e si focalizza sulla difficoltà della gara di domani dove servirà essere molto determinati e senza margine di errore per uscire indenni dal campo.

Baroni dovrebbe adottare un 4-2-3-1 come modulo di partenza, sfruttando Castellanos come terminale offensivo. In mezzo al campo si giocano una maglia Rovella e l’ex Vecino, altro dubbio di formazione è quello tra Isaksen e Tchaouna. Gli ex Hysaj ed Akpa Akpro non dovrebbero essere tra i convocati. Lazzari e Tavarers i due terzini tutto campo da tenere sotto controllo.

il tecnico Baroni non ha parlato nel momento in cui andiamo online

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.