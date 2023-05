Queste alcune curiosità statistiche inerenti il prossimo match degli azzurri:

GLI SPRECHI NELLE RIPRESE DELL’HELLAS 2022/23 – Verona squadra della serie A 2022/23 che perde nelle riprese il maggior numero di punti rispetto al 45’: -9.

RIGORI VIETATI (O QUASI) PER GIALLOBLU E AZZURRI – Di fronte le due squadre della A 2022/23 che calciano meno rigori, 1 a testa in 36 turni. Il Verona è anche quella che ne subisce di meno, 1.

MAGGIO OPPOSTO PER I DUE MISTER – Maggio mese “nero” per Zaffaroni, 1,12 media punti partita come ad ottobre, con score – a maggio – di 3 vittorie e 5 sconfitte in 8 match disputati. Al contrario in maggio “volano” le formazioni di Zanetti con 1,90 punti a partita, score di 5 successi, 4 pareggi ed 1 sconfitta in 10 incontri disputati.

IL MOMENTO D’ORO AZZURRO – Empoli in rilancio, reduce da 10 punti nelle ultime 4 giornate, grazie a 3 successi ed 1 pareggio. Ultima sconfitta toscana datata 30 aprile, 1-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

FUORI CASA TOSCANI SENZA SUCCESSI DA 8 TURNI – Empoli senza vittorie esterne dal 23 gennaio scorso, 1-0 a Milano sull’Inter. Poi 8 trasferte, di cui 3 pareggiate e 5 perdute.

I RECORD DELL’EMPOLI 2022/23 – Empoli squadra più “nervosa” della A 2022/23 con 6 espulsioni subite, pari alla Juventus e formazione che fa più cambi, 178 su 180 a disposizione in 36 turni, come Monza e Fiorentina, nonchè formazione più fragile nei 15’ finali di gioco con 18 gol subiti, come la Sampdoria.

EMPOLI: 16 GIOCATORI IN GOL, UN RECORD AZZURRO NELLA SUA STORIA IN A – Empoli che ha mandato in gol nella serie A 2022/23 ben 16 giocatori diversi in gol. Gli azzurri hanno pertanto stabilito il loro record storico per numero di marcatori diversi in una stagione di serie A.

MATCH ANALYSIS HELLAS VERONA – EMPOLI – Hellas Verona terz’ultimo con 30 punti, in questo momento sarebbe retrocesso in serie B, con score di 7 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte, 29 gol fatti (secondo peggior attacco dopo la Sampdoria con 22) e 55 reti subite. Empoli quattordicesimo con 42 punti, score di 10 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte con 36 gol fatti e 46 subiti. Il Verona è la squadra che intercetta più palloni in serie A 2022/23: 57 in media a partita. Verona squadra di tutta la serie A che esegue meno passaggi: 368 in media a partita (dove la media dell’intero campionato è di 482), di cui 283 riusciti, pari al 77%, la percentuale più bassa di tutti, con la percentuale media di tutte le squadre pari all’84%. Verona terza squadra per palloni persi: 71 in media a partita, peggio fanno solo Lecce ed Atalanta con 72 in media a partita. È però anche la seconda per palloni recuperati: 54 in media a partita, alla pari del Torino, solo l’Atalanta meglio con 55. Empoli che va a segno da 5 partite consecutive per un totale di 11 reti segnate, più di 2 in media a partita. I toscani incassano gol invece da 7 partite consecutive, per un totale di 14 gol presi, 2 in media a partita, con ultimo “clean sheet” nello 0-0 contro il Milan a Milano lo scorso 7 aprile. Analizzando i giocatori dell’Empoli in questa serie A 2022/23 a 2 giornate dalla fine del torneo, abbiamo come capo-cannoniere Cambiaghi con 6 gol, segue Caputo con 5 e Baldanzi con 4 reti. Per il posto di miglior assist man sono 3 giocatori al comando: Caputo, Marin ed Ebuehi, ciascuno con 4. Il giocatore che crea più occasioni da gol è Caputo con 1,24 in media a partita, segue Destro con 0,67. Caputo è anche il giocatore che tira di più in porta con 0,86 tiri di media a partita, seguono Baldanzi con 0,62 e Cambiaghi con 0,58. I giocatori con percentuale di precisione nei passaggi più alta sono i due difensori centrali, Luperto ed Ismajli, ciascuno all’89%. Il giocatore che tenta più passaggi chiave è Marin con 0,94 in media a partita, seguito da Caputo con 0,71, mentre si invertono per i passaggi chiave completati, con 0,43 in media a partita per Caputo e 0,36 per Marin. Il giocatore che completa più dribbling è Parisi con 3,5 in media a partita, seguito da Akpa Apro con 1,77 e Cambiaghi con 1,62. Ismajli, Luperto e De Winter sono i 3 giocatori con più palloni recuperati: 7 in media a partita per ciascuno, con Ismajli che ha la più alta percentuale di duelli vinti: pari al 69%.

SONO TRE GLI EX DELLA SFIDA – Simone Verdi da una parte, Liam Henderson e Roberto Piccoli dall’altra; questi gli ex della gara tra Verona e Empoli. Partendo dall’ex azzurro, Verdi ha giocato ad Empoli due stagioni, dal 2013 al 2015, collezionando 66 presenze con 6 gol; venendo agli ex gialloblu, lo scozzese ha collezionato 35 presenze con tre gol tra Serie A e Serie B con il Verona nelle stagioni 2018/19 e 2019/20; per l’attaccante italiano 8 presenze senza reti in gare ufficiali nella prima parte di questa stagione.

PRIMA VOLTA TRA ZAFFARONI E ZANETTI – Primo confronto tecnico ufficiale fra Marzo Zaffaroni e Paolo Zanetti da allenatori.

INCROCIO INEDITO TRA ZAFFARONI E L’EMPOLI – Prima sfida ufficiale per Marco Zaffaroni, da allenatore, contro l’Empoli

ZANETTI MAI VITTORIOSO CON IL VERONA; ENTRAMBE LE COMPAGINI SEMPRE IN GOL – Paolo Zanetti, da allenatore, contro l’Hellas Verona è alla quinta sfida in carriera: coach azzurro mai vittorioso, con bilancio di 2 pareggi (di cui il primo poi vinto ai calci di rigore per 6-4 dall’Hellas in coppa Italia) e 2 successi scaligeri. Tutte le sfide finite con entrambe le squadre in gol, per un totale di 19 reti in 4 match, di cui 8 segnate dalle squadre di Zanetti, 11 dai gialloblu.