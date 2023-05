H. VERONA 1 EMPOLI 1

61′ Gaich, 95′ Stojanovic

Al Bentegodi di Verona finisce in parità, 1-1. Vantaggio gialloblù con Gaich al 60′, poi nel recupero la pareggia Stojanovic (c’è una deviazione evidente). All’Empoli si chiedeva di giocarla, di onorarla e di mettere dentro tutto quello che ci poteva essere, al netto dei doveri che si sono già abbondantemente esauriti. Gli azzurri questo hanno fatto, cercando di dare intensità alle loro giocate e cercando sempre la soluzione vincente. Qualcosa si doveva rischiare, fosse solo per le diverse motivazioni che i padroni di casa avevano. Subìto il gol, nel momento forse di maggior flessione da parte nostra, gli azzurri si sono rimessi in carreggiata e negli ultimi minuti hanno letteralmente chiuso il Verona nella loro trequarti, andando a trovare il pareggio che ha fatto scendere di 20 gradi (grande caldo oggi in Veneto) la temperatura dello stadio. Sinonimo, come detto, che al di là di un risultato sportivo già ottenuto, questo gruppo non molla di un centimetro e non si è voluto rassegnare ad una sconfitta che di certo non avrebbe aperto al minimo mugugno. E’ stata l’occasione, anche per via di alcune defezioni, di vedere all’opera alcuni elementi che hanno avuto meno spazio e che oggi – sia per chi resterà che per chi andrà – hanno potuto dire la loro. Un campionato che si va chiudendo davvero alla grande, adesso c’è soltanto da far scorrere questa ultima settimana per arrivare all’epilogo del campionato con l’ultimo enorme applauso da fare al Castellani prima del congedo. Da evidenziare il non perfetto arbitraggio da parte di Chiffi, ci manca un rigore netto ed il Verona avrebbe dovuto giocare in dieci almeno tre-quarti di gara. Cose che oggi fanno onestamente da contorno. Da evidenziare poi che il con il 4-2-3-1 l’Empoli è imbattuto e vien da pensare cosa sarebbe potuto accadere se lo avessimo adottato prima… ma questo non lo sapremo mai.

H.VERONA (3-4-2-1) : Montipò; Magnani, Hien, Cabal (46′ Ceccherini); Terracciano (59′ Faraoni) Sulemana, Veloso (59′ Gaich) Depaoli; Ngonge (83′ Coppola), Tameze (75′ Abildgaard); Djuric.

A Disp: Berardi, Perilli, Zefunik, Verdi, Hrustic, Braaf, Kallon, Cisse, Joselito, Cazzadori.

Allenatore: Marco Zaffaroni

EMPOLI (4-2-3-1) : Vicario; Ebuehi (76′ Stojanovic), Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Haas (66′ Henderson); Akpa Akpro (77′ Vignato), Fazzini (56′ Destro) Cambiaghi; Piccoli (56′ Satriano).

A Disp: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Pjaca, Ignacchiti, Tonelli, Angori.

Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Chiffi di Padova. Assistenti: Bindoni/Colarossi. VAR: Mazzoleni/Pezzuto.

Ammoniti: 10′ Cabal (V), 55′ Veloso (V), 62′ Gaich (V), 86′ Ceccherini (V),

LIVE MATCH

97′- Triplice fischio tra i fischi del “Bentegodi”, L’Empoli agguanta un pareggio che ci sentiamo di dire assolutamente meritato sul campo del Verona. Al quarto d’ora della ripresa aveva siglato il vantaggio la squadra di casa con Gaich, abile nel tap-in vincente su tiro di Ngonge respinto da Vicario. L’ultimo quarto d’ora è stato un’assedio dell’Empoli, prima Montipò si è opposto a Grassi e nel finale il destro di Stojanovic respinto da Magnani è valso il pareggio.

96′- Da capire la paternità del gol, sul tiro di Stojanovic c’è stata una deviazione forse decisiva di Magnani.

95′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Pareggio dell’Empoli, Stojanovic si mette in proprio, esplode il destro che va a morire all’angolino alla destra di Montipò

94′- Stojanovic! destro violento respinto da Montipò, poi Cacace va via sulla sinistra il suo cross troppo lungo per Piccoli.

93′- Destro dal limite di Grassi che esalta i riflessi di Montipò che la blocca in tuffo.

92′- Vignato a premiare lo sganciamento di Stojanovic, cross corto respinto da Abildgaard.

92′- Assalto all’arma bianca degli azzurri.

91′- Stojanovic a servire Henderson, il suo cross deviato in angolo. Batte subito lo scozzese, cross in area respinto ancora sul fondo: ancora corner.

90′- Segnalati sette minuti di recupero.

89′- Duello tutto di fisico tra Satriano ed Hien, lo svedese ha la meglio guadagnando un calcio di punizione.

88′- Satriano per Cacace che vince il rimpallo ma si trascina il pallone sul fondo.

87′- Sulla punizione susseguente esce in presa alta Montipò.

86′- Cambiaghi viene cinturato al collo da Ceccherini, punizione ed inevitabile giallo per il difensore del Verona.

85′- Cambiaghi pescato sulla sinistra il suo cross in area per Satriano, il suo colpo di testa sul fondo.

84′- L’Empoli comunque ci prova occupando la metà campo scaligera.

82′- Ultima i cambi Zaffaroni: Coppola per Ngonge

82′- Djuric conquista con il fisico un calcio di punizione nella metà campo del Verona.

80′- Gaich! l’attaccante del Verona ha la palla del raddoppio, ma il suo destro in area da posizione defilata è sballato.

80′- Dopo il Check con il Var si decide di continuare perchè il contatto tra i due era fuori area, tuttavia altra lettura non perfetta di Chiffi.

79′- Stojanovic viene fermato da Depaoli in maniera molto dubbia, poi ci prova Cambiaghi a giro con palla alta.

78′- Satriano si libera in qualche modo di Hien, poi Ceccherini libera

77′- Zanetti ultima le sostituzioni inserendo anche Vignato per Akpa Akpro.

76′- Non ce la fa Ebuhei al suo posto Stojanovic

75′- Quarto cambio per i padroni di casa: Abildgaard per Tamese.

74′- Ebuhei finisce a terra dopo il contatto molto dubbio con Depaoli, Chiffi lascia proseguire.

73′- Punizione in favore dell’Hellas Verona, scaligeri letteralmente rinfrancati dopo il gol siglato da Gaich.

71′- Cooling Break anche in questa ripresa.

70′- Si procura un nuovo corner la squadra di casa, palla scodellata in area allontana la difesa azzurra.

69′- Dalla bandierina Ngonge, prolunga la sfera Ceccherini. Si riparte con una rimessa laterale in zona offensiva per i gialloblù.

69′- Spinge Faraoni sulla destra, il suo cross respinto in angolo da Luperto.

67′- Vedremo se l’Empoli avrà la forza di reagire, la sconfitta che sta maturando è assolutamente immeritata.

66′- Terzo cambio per gli azzurri: Henderson per Haas.

65′- Adesso gli uomini di Zaffaroni hanno preso coraggio, il Verona per la prima volta in stagione si porterebbe in zona salvezza.

63′- Rete convalidata quindi, scaligeri avanti in questa partita per loro molto importante, forse decisiva. Ammonito Gaich per essersi tolto la maglia dopo il gol

62′- Attenzione c’è da valutare un presunto tocco di braccio di Ngonge

61′- Si porta in vantaggio il Verona, Ngonge da fuori area respinto corto da Vicario si avventa Gaich che fa esplodere il “Bentegodi”

59′- Doppia sostituzione anche per i padroni di casa: Faraoni e Gaich per Terracciano e Veloso.

57′- Ebuhei! Il terzino azzurro si “mangia” letteralmente la palla del vantaggio, sugli sviluppi della punizione appena descritta in precedenza, colpisce di testa indisturbato spedendo incredibilmente alto.

56′- Doppio cambio per Zanetti: Destro e Satriano per Fazzini e Piccoli.

55′- Cambiaghi va via ancora una volta in campo aperto, Veloso spende un fallo inevitabile. Il portoghese è il secondo ammonito della gara.

54′- Hien concede la rimessa laterale agli azzurri anticipando Piccoli.

52′- Cacace mette in movimento Fazzini, anticipato a fatica da Hien poi c’è un fallo in attacco degli uomini di Zanetti.

51′- Cross di Tameze in area, Djuric impatta di testa ma i difensori azzurri gli contestano la sfera.

49′- Altro scatto di Cambiaghi lungo l’out sinistro, Magnani lo ferma ancora fallosamente.

48′- Lancio di Veloso a cercare l’inserimento di Tameze, il quale prova a liberarsi di Ismajli ma la palla si perde direttamente sul fondo.

47′- Serpentina di Cambiaghi, che obbliga allo sgambetto Magnani.

46′- L’Hellas Verona muove il primo pallone della ripresa. Rimane negli spogliatoi Cabal -ammonito nel primo tempo – al suo posto Ceccherini.

2° Tempo

50′- Si va all’intervallo tra i fischi del “Bentegodi”, gli azzurri stanno dimostrando di attraversare un ottimo momento a livello psico-fisico giocando una gara con la mente libera. Verona pericoloso in un paio di circostanze – in una della quale grande intervento di Vicario- ma l’Empoli è davvero in palla.

49′- Ottimo controllo di Cambiaghi con il destro, cross in area dove Fazzini prova ad addomesticare la sfera. Allontana la difesa scaligera.

48′- Ancora il duello tra Fazzini e Veloso, fallo ancora del centrocampista portoghese del Verona.

47′- Sugli sviluppi della punizione, provano la conclusione prima Grassi e poi Cacace trovando il muro avversario.

46′- Fazzini letteralmente tamponato da Veloso, punizione per l’Empoli all’altezza dell’out sinistro.

45′- Assegnati cinque minuti di recupero.

44′- Tameze la mette in mezzo allontana Luperto, sull’altra sponda combinazione Piccoli-Cambiaghi fermato fallosamente da Hien.

44′- Chiffi punisce l’intervento di Akpa Akpro a centrocampo, si riparte con una punizione per la formazione scaligera.

42′- Piccoli va via lungo l’out destro, cambia gioco a cercare Fazzini contenuto da Veloso che lo obbliga a girare a largo dall’area.

40′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, sponda di Veloso per Tameze fermato molto bene da Grassi.

39′- Vicario! il portiere azzurro salva su Ngonge che aveva sovrastato Ismajli, poi palla allontana in angolo.

37′- Percussione centrale di Haas, intercettato dalla retroguardia del Verona poi è troppo lungo il suggerimento di Piccoli per Cambiaghi.

35′- Akpa Akpro scippa la sfera a Depaoli si invola nella metà campo avversaria, serve Piccoli che lascia proseguire Cambiaghi: salta Magnani, il suo sinistro da posizione defilata non inquadra la porta.

34′- L’Hellas Verona si affaccia ancora sull’asse Djuric-Ngonge, sponda del primo e destro del secondo. Anche in questa circostanza il tiro del belga si perde ampiamente a lato.

32′- Akap Akpro subisce il fallo di Sulemana, si riparte con una punizione per l’Empoli.

31′- Stavolta sono gli azzurri ad andare in difficoltà sulla pressione avversaria, Ismajli costretto ad allontanare la sfera.

29′- Ismajli non perfetto facendosi sorprendere dal rimbalzo della sfera. Tutto fermo comunque, fuorigioco di Ngonge. Si riparte con una punizione per gli azzurri.

28′- Punito l’intervento di Cacace su Terracciano, si riprende con una punizione in favore dei gialloblù.

26′- Cooling Break, la giornata è molto calda. Sicuramente l’orario non aiuta i giocatori ad esprimersi.

25′- Ancora un duello tra Cabal ed Ebuhei, stavolta nei pressi dell’out sinistro dell’Hellas Verona.

24′- Dall’altra parte sponda di Djuric per Ngonge, il colpo di testa dell’attaccante belga bloccato da Vicario.

23′- Troppo lungo il servizio per Piccoli, si riprende con una rimessa laterale in favore dell’Hellas Verona.

22′- Sugli sviluppi del secondo angolo per l’Empoli, deviazione aerea di Fazzini sopra la traversa.

20′- Rimane a terra Ebuhei per una gomitata in area subita da Cabal. Di prosegue senza l’intervento del Var, ma questo episodio meritava una sanzione disciplinare. Intanto al difensore azzurro è stato assistito dallo staff sanitario azzurro.

19′- Sul proseguo dell’azione Cambiaghi si presenta in area davanti a Montipò in posizione defilata, il suo destro respinto da Montipò.

18′- Lungo lancio di Luperto per Piccoli, anticipato da un’uscita piuttosto spericolata di Montipò.

16′- Akpa Akrpo intercetta un passaggio arretrato di Djuric, il suo cross troppo lento è facile preda della difesa veneta.

14′- Prende coraggio la squadra di casa, Ngonge sfonda a destra e da posizione defilata obbliga Vicario alla respinta di piede.

13′- Clamoroso liscio di Luperto, non ne approfitta Ngonge che si invola verso l’area. Il suo destro è masticato perdendosi ampiamente a lato alla destra di Vicario.

12′- Piccoli ingaggia un duello “rusticano” con Cabal, stavolta il fallo è suo.

11′- La punizione susseguente di Grassi si perde direttamente sopra la traversa.

10′- Accelerazione devastante di Cambiaghi in campo aperto, obbligando Cabal a stenderlo. Il difensore colombiano dell’Hellas Verona è il primo ammonito della gara.

8′- Grassi ed Haas in alternanza si abbassano in alternanza, per costruire gioco andando a supporto dei difensori in possesso palla.

7′- Un Empoli aggressivo e compatto in queste prime battute, suggerimento completamente sbagliato di Sulemane direttamente sul fondo.

5′- La scodella in area Veloso, rovesciata spettacolare ma poco proficua di Ngonge sopra la traversa di Vicario.

4′- Chiffi punisce l’intervento di Akpa Akpro su Depaoli all’altezza dell’out sinistro.

3′- I padroni di casa provano a saltare la pressione azzurra con palle lunghe per Djuric, stavolta troppo profondo il suggerimento per l’attaccante Bosniaco del Verona.

2′- Djuric arpiona la sfera proveniente dalla trequarti gialloblù di Veloso, poi è l’Empoli ad entrare in possesso di palla.

1′- Primo pallone della gara giocato dagli uomini di Zanetti in completo bianco.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri con l’unica variazione relativa a Piccoli per Caputo con l’ex Samp fuori per influenza.

1° Tempo