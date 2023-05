Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dallo stadio Bentegodi di Verona.

VICARIO: 6 Gioca davvero una buona partita con i piedi. Tra i pali si difende bene, non ha colpe sul gol

EBUEHI: 7 Giocatore cresciuto tantissimo e uomo da cui si fa fatica a prescindere. Difende bene ma oggi si fa vedere molto anche la davanti dove si procurare un rigore (non lo vede solo l’arbitro) e va vicino al gol.

STOJANOVIC: 7 Impatto più che buono con poi il gol pareggio che fa da ciliegina.

ISMAJLI: 6 Ordinato in fase di costruzione ma soffre in area la fisicità di Ngonge e Djuric.

LUPERTO: 6 Oggi non perfetto come in altre occasioni. Efficace quando c’è da saltare e quando c’è da mettere il fisico.

CACACE: 5,5 Purtroppo le sue caratteristiche offensive sono praticamente nulle, commette poi l’errore sul gol del Verona. La gara difensiva però non è tutta da buttare. Se parte Parisi non può essere lui il titolare in A.

GRASSI: 6 In difesa è attento e bravo a raddoppiare sui colpi di testa di Djuric e compagni. Nel finale calcia benissimo ma anche troppo centrale.

HAAS: 6 Apprezzabile la gara dello svizzero. Giocando poco – la prima volta vera in questo modulo – fatica ad entrare nei meccanismi ma con la voglia e la caparbietà cerca di limitare.

HENDERSON: 6,5 il suo ingresso in campo dà il via all’assalto dell’Empoli. La sua qualità è preziosa in tal senso e se dovesse restare ad Empoli merita più spazio.

AKPA AKPRO: 6 Primo tempo a giri alti poi va spegnendosi con la benzina che si esaurisce. Bravo nel recuperare un paio di palloni che potevano essere importanti.

VIGNATO: S.V

FAZZINI: 6 Siamo sicuri che giocando può solo migliorare. Si trova a suo agio in quella posizione e cerca di procurarsi gli spazi giusti per far male. Bravo nella scelta dei tempi sugli scarichi.

SATRIANO: 5 Si fatica a vederlo in partita. Altra occasione sprecata ad una settimana dall’addio.

CAMBIAGHI: 6 Non gioca alla sua solita velocità e forse la sua partita odierna è più apprezzabile in fase di non possesso che non in quella di impostazione. Sbaglia nell’azione che da il la al gol veronese. Va però vicino vicino ad un grande gol al giro.

PICCOLI: 5,5 Nelle ultime settimane si sono alzate molto le aspettative su di lui. Oggi mandato dentro dal primo minuto, per l’assenza di Caputo, non trova particolari guizzi non creando pericoli.

DESTRO: 5 Stesso identico discorso fatto per Satriano.

MISTER ZANETTI: 6,5 Impatto davvero positivo per i suoi che meritano di chiudere avanti la prima frazione. Morbido l’approccio al secondo tempo ma poi la reazione è davvero impressionante andando a prendersi un pari più che giusto. Con il nuovo modulo risultati da media Champions League e squadra che anche oggi ha dimostrato di essere complessivamente sul pezzo.