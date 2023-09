Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima partita dell’Empoli:

TRE GLI EX DELLA SFIDA TRA ROMA E EMPOLI – Paredes e Spinazzola da una parte, Destro dall’altra: questi gli ex della sfida tra Roma e Empoli. Leandro Paredes (che domani giocherà la gara numero 100 in A) ha vestito la maglia azzurra nella stagione 2015/16, giocando 33 gare con due gol; sette presenze e un gol per Leonardo Spinazzola, ad Empoli nella prima parte della stagione 2012/13. Venendo all’unico ex giallorosso, Mattia Destro ha collezionato 68 presenze e segnato 29 gol con la maglia della Roma dal 2012 al gennaio del 2015

100 IN A ITALIANA PER LEANDRO PAREDES – 100 in serie A italiana per Leandro Paredes, ex di giornata: esordio il 4 maggio 2014 in ChievoVerona-Torino 0-1. Chievo, Roma, Empoli, Juventus le casacche da lui finora indossate.

LA CRISI GIALLOROSSA – Una vittoria nelle ultime 9 gare ufficiali per la Roma, fra vecchia e nuova stagione, 2-1 all’Olimpico sullo Spezia il 4 giugno scorso, in campionato; nel mezzo 3 pareggi e 5 sconfitte. Nelle ultime 7 giallorossi sempre in gol (10 reti segnate), ma anche a porta aperta (12 gol subiti), con ultimo stop nello 0-0 a Leverkusen, Europa League, in data 18 maggio scorso.

I RECORD DELLA ROMA 2023/24 – Roma capolista nella A 2023/24 per espulsioni a favore (2 ricevute in 3 giornate) e per reti di subentranti (2 segnate, come Atalanta e Lecce).

RICOMINCIO DA 98 – È tornato Mattia Destro ad Empoli: la punta classe 1991 riparte da 98 gol in carriera professionistica, di cui 91 in serie A e 7 in coppa Italia, -2 da cifra tonda di 100. La prima rete assoluta di Destro è datata 12 settembre 2010 in serie A, Genoa-ChievoVerona 1-3.

EMPOLI SENZA PUNTI E RETI DOPO 3 TURNI DELLA A 2023/24 – Empoli ancora senza reti nella A 2023/24: ultima in campionato 360’ or sono, nell’1-1 di Verona del 28 maggio scorso, autore Stojanovic al 90’, ultima in match ufficiali siglata in coppa Italia, 12 agosto scorso, Empoli-Cittadella 1-2 da Caputo al 7’ (digiuno di 353’).

MAI PAREGGIO CON L’ARBITRO SACCHI PER ROMA E EMPOLI – Juan Luca Sacchi di Macerata l’arbitro di Roma-Empoli. Il fischietto marchigiano ha diretto 41 gare in Serie A, una in questa stagione. Sono sei i precedenti con gli azzurri con 4 vittorie e due sconfitte: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma con la vittoria della formazione di mister Andreazzoli per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone; nell’agosto del 2021 la vittoria in Coppa Italia 4-2 sul Vicenza, a novembre dello stesso anno il successo per 2-1 sulla Fiorentina; ultimo incrocio, ancora in Coppa Italia, nel gennaio del 2022 in casa dell’Inter terminato 3-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari. Sono due i precedenti con i giallorossi, Sampdoria-Roma 2-0 ed Hellas Verona-Roma 1-3.

MAI PAREGGIO IN 3 INCROCI TRA I DUE TECNICI; LE SQUADRE DI MOURINHO SEGNANO SEMPRE 2 RETI – Quarto confronto tecnico ufficiale fra Josè Mourinho e Paolo Zanetti, da allenatori. Tecnico portoghese in vantaggio 2 vittorie a 1, senza pareggi e formazioni del coach lusitano sempre in gol, 2 gol a partita.

MOURINHO SEMPRE VITTORIOSO, 4 SU 4 CONTRO L’EMPOLI – Josè Mourinho – da tecnico – sfida l’Empoli per la quinta volta. Tecnico giallorosso a punteggio pieno contro la compagine toscana, con poker di vittorie e 10 reti segnate totali.

GIALLOROSSI IN VANTAGGIO CONTRO MISTER ZANETTI – Paolo Zanetti alla quarta sfida da allenatore contro la Roma: nei 3 precedenti, gli stessi contro Mourinho, 2 vittorie giallorosse ed un successo per il coach azzurro.