La pausa per le nazioni è alle spalle, ed il campionato riprende. Si riparte da quegli zero punti in classifica, si riparte dentro a questa mini tempesta che domani vedrà la seconda delle tre gare difficilissime. L’obiettivo è quello di crescere, di far vedere miglioramenti sotto tutti i punti di vista. L’obiettivo è giocarla, provarci, crederci e dare tutto quello che fisicamente e mentalmente potrà essere dato. Non è ancora il tempo del giudizio legato al risultato, non è ancora il tempo degli obblighi, non ci sono scadenze dietro l’angolo e non deve far paura la classifica. L’ultima gara di campionato, sotto il profilo dell’impegno, qualcosa in più ha fatto indubbiamente vedere, anche se quel lacerante dato degli zero tiri in porta ha fatto poi, alla fine, la parte del leone. Segnali di un Empoli che ancora è un cantiere in costruzione, e si lo si sa. E’ stato purtroppo perso del tempo per via del cambio di modulo e di strategia sul mercato, un tempo che ancora purtroppo vede i cartelli di lavori in corso davanti al campo Sussidiario. Di certo però queste settimane, senza la partita nello scorso week end, hanno permesso a Zanetti di provare e riprovare i nuovi dettami, dando anche agli ultimi arrivati sul mercato la possibilità di integrarsi sempre di più negli schemi e nello spogliatoio.

E quello dello spogliatoio è sicuramente un tema importante, uno di quei fattori che per una squadra come la nostra può essere valore aggiunto o punto di debolezza. Mister Zanetti, nelle settimane precedenti, aveva esternato come il gruppo dovesse ancora creare quella nuova amalgama, dovesse trovare ancora quelle sinergie umane e quegli importanti punti di riferimento. Questi ultimi giorni, anche grazie alla non pressione del campionato, hanno saputo dare risposte importanti. Lo dice chi lo spogliatoio lo vive quotidianamente, ma lo dicono anche le sensazioni percepite guardando le ultime sedute di allenamento. Una squadra che si aiuta, una squadra che dialoga, una squadra che si stimola. Si respira un clima diverso, ed avendo potuto assistere a tante delle sedute di lavoro, la differenza tra il prima e l’adesso non passa inosservato. Ovviamente, se questo è un tasto su cui si sta lavorando e che porterà indubbi benefici, è poi sempre l’aspetto del campo che potrà farci vedere una squadra più competitiva e pronta a lottare per il traguardo che si è prefissa. In questi ultimi giorni si è lavorato davvero tanto sull’intensità (come raccontatovi nei vari report) e, per quanto l’allenamento non sia mai una partita di campionato, si sono palesate diverse migliorie soprattutto nella conduzione del pallone. Lo sviluppo della manovra pare più snello, più veloce, ed il grande supporto dato dalle mezzali va a garantire maggiori rifornimenti per i calciatori che dovranno provare a togliere quello zero nella casella dei gol fatti. Ci si dovrà provare. Lo ha detto anche mister Zanetti nella sua conferenza di presentazione: non può essere ammissibile non avere tiri in porta, senza di quelli il gol non arriverà mai.

A Roma dovremmo vedere una squadra molto simile a quella scesa in campo con la Juve, anche se per adesso non possiamo parlare di gerarchie già definite. Zanetti ci ha però abituati ad avere un suo undici base (al massimo una posizione più incerta), andando poi a far girare la squadra nel corso del match, grazie ai cinque cambi di cui dispone. Rispetto a domani ci sono da capire alcune cose però: le condizioni di coloro che sono rientrati dalle nazionali. Non sarebbe da escludere che chi ha giocato di più, chi ha fatto tanti minuti, domani possa cedere il passo ad altri nella formazione titolare. Anche rispetto a quanto scritto da noi, non sarebbe quindi cosi strano vedere due/tre variazioni, pensando a Baldanzi, così come a Marin o Bereszynski. Al di là delle scelte iniziali, siamo certi che la squadra andrà nell’inferno giallorosso per giocarsela. Oltre a non rientrare nella filosofia del club e dell’allenatore, non porterebbe grandi benefici giocare una partita unicamente a difesa di uno 0-0, oltretutto sempre difficile da portare in fondo. Sarà un inferno, si. Perchè se gli zero punti dell’Empoli possono far storcere qualche bocca, il punto della Roma crea un totale disagio ad un ambiente che ha voglia di essere fortemente protagonista in questa stagione di serie A. Per la Roma è una sorta di partita della vita, e purtroppo troveremo una squadra forte che dovrà giocare unicamente per un risultato, mettendo rabbia ed attenzione in tutto quello che farà. Tutto questo però non si traduce in una sconfitta preventiva, anzi, di contro sarà ulteriore stimolo per cercare di far bene e dimostrare che l’Empoli sta crescendo e sta ritrovando quelle convinzioni che le prime partire potrebbero aver fatto venire meno. Come detto, non ci sono obblighi se non quello di dare tutto, di uscire dal campo senza aver nessun rimpianto. Se dovesse andar male dovrà essere solamente perchè l’avversario è stato realmente più forte. Ma la si giocherà provandoci, mettendo dentro anche la nostra rabbia, mettendo dentro tutte quelle risorse che già più di una volta ci hanno permesso di compiere delle imprese inaspettate… ed all’Olimpico quell’impresa manca ancora…