In attesa di scoprire la terza maglia, non ancora presentata, la società ha svelato in occasione della trasferta di Roma il nuovo pullman. Il nuovo mezzo accompagnerà gli azzurri in tutta Italia nel corso della stagione, ma sarà anche il veicolo che porterà la squadra dal ritiro di Monteboro al Castellani CG Arena. Una livrea molto accattivante con la sorpresa di un ritorno inaspettato: il leone.

Lo si era visto in occasione della stagione 2021/22, sia sul pullman di allora (anzi lo si scoprì proprio li) che sulle maglie da gioco di quel campionato. Il leone, riprendendo le parole diramate dal club in occasione della prima uscita pubblica, richiama la storica Piazza Farinata degli Uberti di Empoli, nota anche come Piazza dei Leoni. Ma oltre ad un significato cittadino – che fuori Empoli capiranno in pochi – vuol anche simboleggiare la forza di questo gruppo che vuol fare la storia