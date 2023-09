R O M A 4 E M P O L I 0

2′ Dybala rig, 8′ Renato Sanches, 35′ Aut Grassi, 55′ Dybala,

ROMA (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Sanches (46′ Bove), Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala (63′ Belotti), Lukaku.

A Disp: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Azmoun, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: Josè Mourinho

EMPOLI (4-3-3) : Berisha; Bereszynski, Walukiewicz (46′ Ismajli), Luperto, Pezzella; Fazzini (46′ Bastoni), Grassi, Maleh; Cancellieri (60′ Baldanzi), Destro (60′ Caputo), Cambiaghi.

A Disp: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Marin, Ranocchia, Ebuehi.

Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti: Penna/Massara. VAR: Mazzoleni/Miele.

Ammoniti: 37′ Dybala (R), 38′ Renato Sanches (R), 38′ Cancellieri (E), 57′ Maleh (E),

LIVE MATCH

69′- Ndicka interrompe la manovra azzurra sull’asse Caputo-Baldanzi.

68′- Buon intervento stavolta di Maleh ad anticipare Belotti.

66′- Sinistro al veleno da fuori di Baldanzi respinto dal palo alla sinistra di Rui Patricio.

65′- Adesso per gli azzurri, oltre a cercare il gol della bandiera c’è anche da limitare i danni. C’è da evitare di rendere ancor più pesante la sconfitta.

63′- Ovazione dell’Olimpico per Paulo Dybala, al suo posto entra Belotti.

60′- Doppio cambio operato da Paolo Zanetti: Baldanzi e Caputo per Cancellieri e Destro.

58′- La traversa salva Berisha sulla punizione di Dybala, questa serata rischia di diventare una disfatta per gli azzurri.

57′- Finisce nella lista dei cattivi Maleh per fallo su Mancini

55′- Dybala cala il poker firmando la doppietta personale, l’argentino servito da Cristante mette a sedere Luperto e batte Berisha in uscita

54′- Dybala porta a spasso un paio di giocatori azzurri, poi continua il fraseggio ipnotico dei giallorossi.

53′- Sponda di Destro per Cambiaghi anticipato da Ndicka.

52′- Bove mette in movimento Dybala, l’argentino entra in area e dalla linea di fondo lascia partire un cross che non trova compagni sul secondo palo.

50′- Cambiaghi punta e salta Kristensen, il suo cross da sinistra viene addomesticato comodamente da Rui Patricio.

48′- Maleh pasticcia facendo rimbalzare il pallone su entrambi i piedi. Questo sembra essere la fotografia del momento degli azzurri.

47′- Cambiaghi se ne va sulla sinistra, il suo cross viene intercettato e l’azione sfuma.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Doppio cambio operato nell’intervallo da Paolo Zanetti: Ismajli e Bastoni per Walukiewicz e Fazzini. Per Mourinho Bove ha preso il posto di Renato Sanches.

2° Tempo

48′- Triplice fischio di Sacchi, azzurri praticamente in balia della Roma per tutti i 45′ minuti. Empoli subito sotto su rigore assegnato per un fallo di mano ingenuo di Walukiewicz, poi per i giallorossi la gara è stata decisamente sul velluto. La squadra di Paolo Zanetti da la sensazione di essere troppo fragile in tutte le zone del campo.

47′- Sinistro da fuori area di Dybala alto sopra la traversa.

47′- Roma in gestione di fronte alla pressione poco organizzata degli azzurri.

46′- Prima conclusione azzurra verso la porta avversaria, la effettua Bereszynski respinge in angolo Rui Patricio.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Si riprendono entrambi i giocatori, si può riprendere il gioco.

44′ – Fazzini rimedia una pallonata al volo, problema fisico per Paredes.

42′- Dalla bandierina Fazzini – uno dei pochi a salvarsi finora, il suo cross in area a cercare Grassi. Il suo colpo di testa finisce alto.

41′- Batte Fazzini, allontana Mancini. Intanto gli azzurri con Cancellieri si procurano il quarto corner della gara.

40′- Contatto tra Cambiaghi e Llorente all’altezza dell’out destro azzurro. Per Sacchi è fallo, punizione in favore dell’Empoli.

38′- Ammoniti anche Renato Sanches e Cancellieri, poi viene ristabilita la calma.

37′- Ammonito Dybala, poi si accende una rissa.

35′- La Roma sigla la terza rete, combinazione Spinazzola-Lukaku. Libera Bereszynski sul corpo di Grassi con palla che beffardamente finisce lentamente alle spalle di Berisha.

34′- Buon recupero di Grassi in soccorso a Bereszynski che era stato saltato da Spinazzola.

33′- Traversone di Pezzella respinto fuori dall’area di Ndicka, Grassi dai 20 metri spedisce sopra la traversa.

33′- Se ne va Dybala al limite dell’area, Pezzella gli sradica il pallone.

31′- Cambiaghi riceve palla, si gira, “arma” il sinistro con palla abbondantemente alto.

29′- nuovo tiro dalla bandierina per l’Empoli, cross di Pezzella direttamente sul fondo.

28′- Nulla di fatto sugli sviluppi del secondo corner per l’Empoli, la squadra di Paolo Zanetti rimane in possesso di palla.

27′- Ci prova Cambiaghi da fuori area respinge in corner Llorente.

26′- Prova ad andare Pezzella, ma Kristensen lo ferma e guadagna una rimessa laterale.

24′- Cade in area Grassi in seguito ad un contatto con Cristante, ripartenza in campo aperto della Roma sull’Asse Dybala-Lukaku. Il belga entra in area e da posizione defilata non inquadra la porta. Tutto fermo comunque, l’attaccante di proprietà del Chelsea era in fuorigioco.

22′- Errore di misura molto evidente di Fazzini che intendeva servire Cambiaghi. Prova in qualche modo la squadra azzurra a disegnare qualche trama offensiva.

20′- Spinge Spinazzola sulla sinistra, il suo cross a trovare l’inserimento di Spinazzola. Il suo colpo di testa in terzo tempo sopra la traversa.

19′- Palo di Paredes direttamente da calcio d’angolo! poi gli l’Empoli con grande affanno libera.

18′- Dybala viene pescato oltre la linea dei centrocampisti azzurri, si invola sulla destra il suo cross attraversa l’area azzurra. Allontana in angolo Luperto.

17′- Gli azzurri provano una pressione alta, ma vengono sistematicamente saltati dai palleggiatori giallorossi.

15′- Ancora un contatto tra Cancellieri e Spinazzola, anche stavolta punizione in favore della squadra di Paolo Zanetti.

14′- Ci prova Lukaku da fuori, il sinistro del Belga bloccato a terra da Berisha.

13′- Lukaku pescato in posizione di fuorigioco. Si riparte da un calcio di punizione in favore degli azzurri, questa sera in completo bianco.

11′- Pezzella procura il primo angolo della gara per gli azzurri.

10′- Cancellieri viene fermato fallosamente da Spinazzola, punizione per gli azzurri lungo l’out destro

8′- La raddoppia Renato Sanches abile ad innescare la manovra giallorossa, allarga per Kristensen: il cross del danese pesca l’ex Paris Saint Germain che in area, ha il tempo per concludere comodamente di testa superando per la seconda volta Berisha.

7′- Possesso palla in sicurezza dei padroni di casa.

5′- Spinazzola chiede e ottiene la triangolazione con Lukaku, in qualche modo Walukiewicz libera.

4′- Non poteva iniziare in modo peggiore per gli azzurri, sul cross di Kristensen errore clamoroso di Walukiewicz che ha provocato il calcio di rigore dopo soli 30 secondi di gioco.

2′- Dybala non lascia scampo a Berisha, l’argentino porta in vantaggio la Roma

1′- Rigore per la Roma, fallo di mano di ingenuo di Walukiewicz.

0′ – Diverse le novità rispetto alla partita con la Juve, con quella di Destro ad essere indubbiamente la meno aspettata. Si era detto che alcune situazioni potevano essere influenzate dalle nazionali, cosi è stato per Grassi e Cancellieri che giocheranno al posto di Marin e Baldanzi.

1° Tempo