Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri, usciti sconfitti 7-0 dal confronto esterno con la Roma:

BERISHA : 5 Protetto decisamente male dai suoi difensori, non ha grosse colpe sui sette gol subiti. Sono comunque troppi e, in un paio di occasioni, viene salvato dai legni.

BERESZYNSKI : 4,5 Spinazzola dalle sue parti fa praticamente quello che vuole. Male nella gestione difensiva. Qualcosina di meglio quando sale trovando anche il primo tiro in porta dopo gli zero dell’ultima gara. Ma il polacco stasera non convince per niente.

WALUKIEWICZ : 4 Un’ingenuità amatoriale dopo nemmeno un minuto che costa il rigore ed il vantaggio giallorosso. La sua gara, forse condizionata anche da questo, è totalmente da dimenticare con Zanetti che, giustamente, lo toglie nell’intervallo.

ISMAJLI : 4,5 Non bene l’albanese che sembra troppo leggero quando la Roma sale e va in pressione offensiva.

LUPERTO : 4,5 Una delle peggiori di sempre da quando è tornato in azzurro. Sbaglia tanto ed appare sempre in difficoltà, con Lukaku sembra ci sia una categoria e mezzo di differenza. Sul quarto gol si fa mettere a sedere da Dybala.

PEZZELLA : 5 Si limita al compitino in difesa, dove non sempre appare perfetto. In uscita è davvero poca roba e non crea mai quella superiorità che ai terzini si chiede.

FAZZINI : 5,5 Gara complicata e non certo eccelsa ma risulta il migliore dell’Empoli nel primo tempo: per visione, precisione ed attenzione. Incomprensibile il cambio all’intervallo

BASTONI : 5 Fatica tantissimo ad entrare in partita e lo si vede davvero poco. Alcuni errori di posizionamento da rivedere.

GRASSI : 4,5 Tra i più negativi della partita. Crediamo in campo perchè Marin non al meglio, altrimenti la scelta merita comprensione. Fatica ad impostare, soffocato dal pressing giallorosso. Su tutto fa anche autogol intervenendo maldestramente su una palla che Bereszynski stava spazzando.

MALEH : 5 Dopo quella di settimana scorsa, arriva un’altra gara non positiva per l’ex Lecce. Parte mezzala, poi Zanetti lo sposta più sotto punta. In entrambi i casi non lascia mai il segno e non c’è situazioni che ci porti a ricordarlo per qualcosa di interessante.

CANCELLIERI : 5 Ci mette tanto impegno e si percepisce il come senta questa partita. Sono però tanti gli errori, soprattutto in fase di disimpegno quando cerca, o lo scarico, o di allungarsi la sfera. Il cambio diventa logico.

BALDANZI : 5,5 Non cambia le sorti della partita ma entra bene e con il piglio giusto, sfiorando anche il primo gol stagionale della squadra. Con il centrocampo di stasera poteva far ben poco altro.

DESTRO : 5 A sorpresa dentro dal primo minuto. Servito poco ed anche male dai compagni. Lui non fa molto di più per andare a prendersi qualche palla ma, oggettivamente, non facile per un attaccante.

CAPUTO : 5 Stesso discorso di cui sopra, con in più un colpo di testa facilmente parato dal portiere.

CAMBIAGHI : 5,5 Parte in ombra, poi mostra vivacità sia nell’ultimo passaggio che nel tiro. Niente di eccessivamente pericoloso, comunque, per la difesa della Roma.

SHPENDI : S.V.

MISTER ZANETTI : 4 La peggior pagina da quando è sulla panchina azzurra. Aveva detto, peggio di come siamo adesso non si può, sotto lo zero non si va, ma stasera si è riusciti a far peggio. A Roma si può perdere, a patto che la squadra dia il 110% e che il passivo non sia umiliante. E’ successo invece tutto l’opposto, e dopo che si era parlato di squadra che stava bene, di maggior compattezza e delle infinite possibilità. Certo, in tutto questo c’è da mettere una Roma che stasera doveva per forza fare oltre il suo massimo, però diventa davvero imperdonabile l’atteggiamento della parte finale. I padroni di casa avevano messo il pilota automatico e doveva esserci quel mini obiettivo di andare a fare almeno un gol: ne arrivano invece altri dai giallorossi. Scelte iniziali sbagliate ma capiamo il perchè, spiegato nel pregara della vigilia. Non appare però lucida nemmeno la gestione in corso. Adesso la sua bravura dovrà essere quella di non far andare in depressione un gruppo che peggio di cosi non poteva partire.