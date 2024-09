UN CAGLIARI ANEMICO – Cagliari finora peggior attacco della serie A 2024/25 con 1 sola rete segnata in 4 giornate, come il Venezia ed il Lecce. Un solo marcatore – Piccoli – per i sardi, come Venezia, Lecce e Como.

IL CAGLIARI RIPOSA POCO – Il Cagliari è una delle 4 squadre di serie A che – fra una gara e l’altra di solo campionato – in queste prime 5 giornate, ha riposato di meno, soli 29 giorni, come Hellas Verona, Lecce e Juventus (i bianconeri con oltretutto in mezzo l’esordio di Champions).

LA “PILLOLA” STORICA: L’EMPOLI 17 ANNI FA OGGI… – Il 20 settembre 2007 debuttava nelle coppe europee l’Empoli, seconda squadra non capoluogo di provincia del calcio italiano, dopo il Cesena negli anni ’70. I toscani vinsero 2-1 al “Castellani” sullo Zurigo, con reti di Piccolo al 44’, Antonini su rigore al 49’ e Alphonse al 74’.

DAL 2007 EMPOLI NON PARTIVA IMBATTUTO NELLE PRIME 4 DI SERIE A – Empoli ancora imbattuto nelle prime 4 di serie A, con 6 punti all’attivo. L’ultimo precedente, in tal senso, in casa azzurra risale al 2006/07, 8 punti in 4 partite.

CON L’ARBITRO SOZZA AZZURRI SENZA VITTORIE – Simone Sozza di Seregno l’arbitro di Cagliari-Empoli. Cinque i precedenti con gli azzurri con due pareggi, Empoli-Livorno 1-1 del dicembre del 2019 e Empoli-Reggiana 0-0 del dicembre del 2020 e tre sconfitte, 2-0 sul campo dell’Ascoli del maggio del 2021, Empoli-Lazio 1-3 dell’agosto del 2021 e Empoli-Sassuolo 3-4 dello scorso novembre; quattro i confronti con i sardi, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

SONO QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA – Alberto Grassi da una parte, Sebastiano Luperto, Razvan Marin e Roberto Piccoli dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Cagliari. Partendo dall’unico ex sardo, Grassi ha vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2021/22, in Serie A, giocando 31 gare totali. Venendo agli ex azzurri, Luperto arrivò ad Empoli una prima volta nell’estate del 2017, vincendo il campionato di B; ritorno nel 2021, rimanendo tre e conquistando tre salvezze: per lui in totale 125 presenze e 5 reti. Due stagioni empolesi per Marin, in azzurro dal 2022 al 2024, giocando 65 gare con 2 gol. Infine Piccoli, in azzuror da gennaio a agosto 2023, con 14 presenze totali e 2 reti.

GARA DA EX PER MISTER DAVIDE NICOLA – Davide Nicola ritroverà l’Empoli per la prima volta dopo la stagione scorsa. L’attuale tecnico del Cagliari arrivò ad Empoli a gennaio, conducendo gli azzurri alla salvezza all’ultima giornata contro la Roma (23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in 18 panchine ufficiali).

NICOLA AVANTI 3-2 IN 5 SFIDE TUTTE GIOCATE IN CASA DALL’ATTUALE COACH DEI SARDI – Tra Davide Nicola e Roberto D’Aversa 5 incroci tecnici, tutti finora giocati a casa-Nicola, con score di 3 successi del coach rossoblu e 2 di quello azzurro, senza pareggi.

NICOLA IN LEGGERO VANTAGGIO CONTRO L’EMPOLI E SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL – Davide Nicola, da allenatore, contro l’Empoli è alla nona sfida in carriera: coach dei sardi in leggero vantaggio per 3 vittorie a 2, con 3 pareggi a chiudere il bilancio. Squadre di Nicola sempre in rete nei 720’ presi in esame, totale di 15 gol segnati. Davide Nicola ha ottenuto nel 2012/13 in finale play-off di serie B contro l’Empoli la sua unica promozione in serie A: fu 1-1 all’andata al “Castellani” e 1-0 al ritorno all’Ardenza.

BILANCIO AVVERSO A D’AVERSA CONTRO I SARDI, MA SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL NEI 9 INCROCI – Roberto D’Aversa in deciso svantaggio nei 9 precedenti tecnici contro il Cagliari: una sola sua vittoria, 2 pareggi e ben 6 affermazioni sarde. Tuttavia, squadre di D’Aversa sempre in gol in questi 810’, totale di 13 marcature.