.

300 PANCHINE DI CAMPIONATO PER MISTER D’AVERSA – Panchina 300 con club italiani professionistici oggi per mister D’Aversa, di cui finora 169 in serie A, 108 in B e 22 in Lega Pro con score di 88 vittorie, 88 pareggi e 123 sconfitte. La prima volta datata 30 agosto 2014 in serie B, Catania-Virtus Lanciano 3-3, alla guida dei rossoneri frentani. Gennaio ai “minimi” per le formazioni di D’Aversa con media punti di 0,86 a partita e bilancio formato da 7 vittorie, 5 pareggi e 18 sconfitte in 30 incontri disputati.

LE CARATTERISTICHE DELL’EMPOLI 2024/25 – Empoli compagine della serie A 2024/25 che ancora non ha avuto “rossi” in favore, come il Monza e che manda in gol meno giocatori, appena 5, come il Lecce.

LA FLESSIONE AZZURRA – Una vittoria azzurra nelle ultime 10 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 3 pareggi e 6 sconfitte, ma porta sempre aperta con 19 reti incassate.

I FINALI “HORROR” DEL BOLOGNA 2024/25 – Tracolli finali del Bologna, con 15 gol subiti su 26 totali nella mezz’ora finale più recuperi.

ARBITRA LA PENNA, COME NEL 2023 – Federico La Penna di Roma 1 l’arbitro di Empoli-Bologna. Sono quattordici i precedenti con gli azzurri, con sei successi, un pareggio e sette sconfitte. La prima gara risale al gennaio 2013, quando il Novara superò 2-0 gli azzurri. La Penna ha poi diretto la sfida in casa della Pro Vercelli del marzo del 2013 (vinta 1-0 dall’Empoli) la vittoria casalinga, 1-0, con la Ternana dell’aprile del 2014 la sconfitta del maggio del 2015 sul campo del Verona ed infine, la passata stagione, le due vittorie casalinghe con Pescara (3-1) e Palermo (4-0). Nella stagione 2018/19, in A ha diretto Sassuolo-Empoli del settembre del 2018 con gli azzurri sconfitti 3-1, la sfida casalinga con l’Inter, con i nerazzurri vittoriosi per 1-0, Empoli-Genoa terminata 3-1 per i liguri e Juventus-Empoli 1-0, nel marzo del 2021, vinto 1-0 al in casa contro il Pordenone. Infine il successo casalingo sul Bologna per 3-1 dell’aprile del 2023, la sconfitta con il Milan dello scorso torneo per 3-0 e l’1-1 sul campo del Parma dell’ottobre scorso. Sono quindici i precedenti con il Bologna, con 5 vittorie rossoblu, 4 pareggi e 7 sconfitte.

BILANCIO IN EQUILIBRIO IN 5 SFIDE RICCHISSIME DI GOL TRA D’AVERSA E ITALIANO – Sesto confronto tecnico ufficiale fra Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano, con bilancio in equilibrio: 3 pareggi ed 1 vittoria a testa, in gare ricchissime di reti: entrambe le squadre sempre in gol, 10 per quelle del coach rossoblu, 9 per quelle del mister azzurro.

BOLOGNA BESTIA “NERA” DI D’AVERSA – Roberto D’Aversa – da tecnico – incrocia il Bologna per la dodicesima volta con bilancio in “rosso”: mai ha sconfitto gli emiliani, 5 i pareggi, 6 le vittorie rossoblu.

MASSIMO EQUILIBRIO TRA ITALIANO E L’EMPOLI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla decima sfida in carriera: è parità finora, con 2 vittorie per parte e 5 pareggi.