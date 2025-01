Il nome di Jacopo Fazzini è sempre al centro di voci e rumors di mercato. Dopo il forte interesse della Lazio che non ha trovato l’accordo con l’Empoli, ecco rispuntare il nome della Fiorentina sul centrocampista azzurro. Il giocatore piace molto ai dirigenti viola e con l’Empoli ci sono in ballo anche i discorsi avviati per l’attaccante Kouame.

La società viola per sostituire Bove ha già preso Folorunsho dal Napoli ma starebbe continuando a seguire Fazzini, forse in un ottica relativa alla prossima estate. L’idea potrebbe essere quella di provare a bloccarlo lasciandolo a Empoli in prestito. Ma, come detto, si tratta di ipotesi e voci. Poco più di una settimana alla chiusura del mercato e sapremo con certezza il futuro di Jacopo. Ovviamente a fare la differenza sarà l’offerta economica che verrà presentata con l’Empoli che ha fissato il prezzo intorno ai 12 milioni di euro.