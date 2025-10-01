I PRECEDENTI: VANTAGGIO AZZURRO – In Toscana si contano 16 precedenti ufficiali tra le due squadre: 9 i successi azzurri (ultimo 3-0 nella A 2023/24), 4 pareggi (ultimo 0-0 nella serie A dell’anno scorso) e 3 vittorie brianzole (ultima 1-0 nella C-1 1990/91).

DI MARCO BRANCA L’ULTIMO GOL BRIANZOLO A EMPOLi – Il Monza non segna in gare ufficiali ad Empoli oramai da 382’; ultima rete biancorossa firmata Marco Branca al 68’ di Empoli-Monza 4-2 del 23 dicembre 2000 in B, coach rispettivamente Silvio Baldini e Roberto Antonelli, gara in cui fu nell’undici titolare – tra i brianzoli – anche Luca Percassi, oggi amministratore delegato dell’Atalanta.

EMPOLI DISTRATTO NEI 15’ FINALI DI GARA – 4 degli 11 gol subiti dall’Empoli nella B 2025/26 arrivano nei 15’ finali più recuperi, squadra più fragile del torneo in questa fase di gara.

I PRIMATI AZZURRI NELLA B 2025/26 – L’Empoli detiene altri due primati nella B 2025/26 dopo 5 giornate: squadra che segna più reti con subentranti a gara in corso (3, come Pescara ed Avellino) e che subisce più espulsioni (2, come Juve Stabia, Avellino, Venezia e Spezia).

UN MONZA DA “UNDER” – Esclusa la gara perduta 1-2 ad Avellino in B, 5 partite sulle 6 stagionali del Monza sono finite con risultato “under”: 1 rete complessiva nei match contro Frosinone (coppa Italia), Mantova, Sampdoria e Padova (campionato), 2 a Bari (in B).

FRANCO CARBONI L’UNICO EX DELLA SFIDA – Un solo ex nella sfida tra Empoli e Monza: si tratta di Franco Carboni, oggi in azzurro, a Monza da gennaio 2023 al gennaio successivo, giocando in totale 3 gare.

LE SFIDE TECNICHE: PRIMA VOLTA TRA PAGLIUCA E BIANCO – Tra Guido Pagliuca e Paolo Bianco sfida tecnica inedita.

DIRIGE MUCERA – Arbitro della gara del “Castellani-Computer Gross Arena” sarà il palermitano Giuseppe Mucera, alla terza presenza in B dopo Mantova-Pescara 2-1 del 30 agosto e Carrarese-Avellino 3-4 del 21 settembre. Inedito l’incrocio sia con i toscani, che con i brianzoli.

