I PRECEDENTI: VANTAGGIO LAGUNARE NELLE SFIDE GIOCATE IN VENETO – Nei 18 precedenti a Venezia fra le due squadre si contano 11 successi lagunari (ultimo 2-0 nella serie B 2020/21), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie A dello scorso anno) e 3 vittorie toscane (ultima 2-0 nella serie B 2019/20).

IL FAIR-PLAY ARANCIONEROVERDE – Venezia fair-play con sole 60 ammonizioni subite nella B 2025/26, dopo 35 turni.

VENEZIA OK DA 11 TURNI – Venezia in serie utile da 11 giornate, grazie a 7 successi e 4 pareggi. Ultimo k.o. arancioneroverde al “Penzo”, 0-2 contro il Modena in data 10 febbraio scorso.

LE SOSTITUZIONI DI ADORANTE – Andrea Adorante giocatore più sostituito della B 2025/26 con 27 uscite anzitempo.

100 IN B PER GIANLUCA BUSIO – 100 in serie B – sola regular season – per Gianluca Busio, tutte in maglia arancioneroverde: esordio il 14 agosto 2022, Venezia-Genoa 1-2.

L’ATTACCO-BOOM DEL VENEZIA 2025/26 – Venezia attacco record della B 2025/26 con 71 reti segnate in 35 partite, 21 delle quali fra 31’ e 45’ inclusi recuperi.

RIGORI OPPOSTI DI SCENA AL “PENZO” – Di fronte la squadra cadetta 2025/26 che calcia più rigori (12 in 35 turni i lagunari – e che ne subisce di meno – appena 1) e quella che ne ha avuti di meno (2 l’Empoli, pari a Reggiana, Avellino e Pescara).

LA PANCHINA-GOL AZZURRA – Empoli squadra regina dei gol firmati da subentranti nella B 2025/26: 15 in 35 partite.

LA CRISI ESTERNA AZZURRA – Empoli senza successi esterni dall’1-0 a Cesena del 10 gennaio scorso; poi 2 punti nelle seguenti 8 trasferte, con anche 6 sconfitte subite.

LE SFIDE TECNICHE: STROPPA IN VANTAGGIO SU CASERTA – Tra Giovanni Stroppa e Fabio Caserta 10 incroci tecnici: conduce 7-2 il mister arancioneroverde, 1 pareggio a completare i conteggi.

CANDELA, EBUEHI E FILA GLI EX DELLA SFIDA – Sono tre gli ex arancioneroverdi oggi nell’Empoli: Antonio Candela ha giocato con la maglia dei lagunari 86 gare, con 3 gol, da luglio 2022 a gennaio 2025; 20 le partite giocate invece da Tyronne Ebuehi con i veneti nella Serie A 2021/22 mentre Daniele Fila conta 28 presenze e 4 gol da febbraio 2025 a gennaio 2026.

DIRIGE PERRI, ALLA SECONDA CON GLI AZZURRI – Mario Perri di Roma designato per la gara del “Penzo”. In B conta finora 29 gettoni con 20 vittorie interne, 4 pareggi e 5 successi esterni, 9 rigori assegnati e 3 espulsioni decretate. In stagione cadetta 2025/26 9 vittorie interne, 3 pareggi e 3 successi fuori casa su 15 direzioni. Il Venezia vanta 1 vittoria ed 1 sconfitta su 2 incroci, l’Empoli ha perso a Carrara 0-3 nell’unico precedente.