Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti a reti bianche nel derby con la Fiorentina:

VASQUEZ: 6 La Fiorentina non conclude mai nello specchio della porta, lui si dimostra sicuro nelle uscite. Qualcosina da rivedere con i piedi.

GOGLICHIDZE: 7 Prestazione maiuscola per questo ragazzo che sta stupendo gara dopo gara. Bravo negli anticipi, bravo nel tenere posizione, dimostrando una discreta personalità in fase di impostazione. Anche un paio di interventi da circoletto rosso.

ISMAJLI: 7,5 Punto fermo della difesa azzurra, l’albanese si dimostra sempre preciso in ogni intervento che va a compiere. Se la Fiorentina trova pochi sbocchi è anche grazie al suo immenso lavoro.

VITI: 7,5 Gara davvero importante per Mattia che, evidentemente, con questa maglia ha qualcosa in più. Annulla completamente Colpani e da quella parti giganteggia.

GYASI: 6,5 Solita partita di grande generosità a tutta fascia. Bravo in fase difensiva a contenere le ripartenze di Gosens. Anche quando ha palla non si fa disprezzare.

GRASSI: 6,5 Partita quasi perfetta in fase di interdizione. Bravo nel recupero dei palloni e sempre molto attento nella fase di non possesso. Qualcosina in meno in impostazione, dove non è sempre preciso e cala fisicamente alla distanza.

HENDERSON: 6,5 Tiene bene il centrocampista scozzese che si fa apprezzare per la precisione negli appoggi e nella solidità ad intercedere.

EKONG: 6,5 Entra davvero bene facendosi notare in almeno tre belle ripartenze. E’ lui ha procurare l’unico giallo della gara, a Comuzzo, da rivedere invece sull’egoismo nel tirare in porta con un compagno che, se servito, poteva andare davanti al portiere.

PEZZELLA: 7 Prosegue il momento davvero magico di questo giocatore che anche oggi si trova a fronteggiare uno come Dodò che spesso mette in difficoltà. Sempre pericolose le sue accelerazioni ed i suoi dribbling. Un pizzico meno preciso nei cross.

ESPOSITO: 5,5 Niente da dire sulla generosità e sulla mobilità. L’ex Samp sbaglia però davvero tanto ed in alcune situazioni favorisce anche pericolose ripartenze.

PELLEGRI: 6 Entra con la giusta grinta, cercando di dare peso all’attacco nel finale con alcuni movimenti interessanti.

ANJORIN: 6,5 Meno appariscente rispetto a quanto fatto vedere a Cagliari. Quando ha palla e vuol incidere lo fa con grande personalità e prepotenza. Si fa apprezzare molto anche quando ripiega per aiutare la squadra.

HAAS: S.V.

COLOMBO: 5,5 Anche a lui non fa difetto l’abnegazione, però la sua gara è onestamente complicata e priva di quello spunto in più.

SOLBAKKEN: 5,5 Non entra molto bene e sbaglia qualcosa di troppo. Con il senno di poi poteva essere gestito meglio il suo cambio.

MISTER D’AVERSA: 6,5 L’Empoli continua nella sua marcia di imbattibilità. La gara di oggi è molto facile da descrivere, ovvero un Empoli monumentale in fase difensiva, un Empoli in maggiore difficoltà quando deve costruire e, soprattutto finalizzare. Gara comunque preparata bene con una squadra concentrata ed attenta. Non convince a pieno la gestione dei cambi ma il punto è prezioso.