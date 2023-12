Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 0-2 dal confronto interno con la Lazio:

CAPRILE: 6.5 Viene riproposto da titolare dopo quattro mesi da spettatore. Discreta la sua prova, limita i danni sbarrando la strada agli attaccanti della Lazio, mentre non può nulla in occasione dei gol.

EBUEHI: 5.5 Il gol del vantaggio laziale arriva da una sua non corretta lettura dell’azione. Primo tempo un po’ svagato, si riprende parzialmente nella ripresa dove prova a partecipare attivamente al forcing offensivo.

WALUKIEWICZ: 6 Qualche imprecisione di troppo quando viene pressato. Alterna momenti in cui è vivace ad altri in cui perde di vista l’avversario di turno.

LUPERTO: 6 Prova sufficiente del capitano azzurro, che ci mette il fisico e l’esperienza per contrastare gli attaccanti che gli si presentano a tiro.

BASTONI: 6 Discreta prova dell’ex spezzino, ordinato in fase difensiva e generoso in avanti. Viene ingiustamente ammonito per un presunto fallo su Felipe Anderson.

FAZZINI: 6 Prende le misure con il passare dei minuti ed entra maggiormente nel vivo dell’azione, nonostante sia gravato da un giallo che potrebbe condizionarlo.

KOVALENKO: 6 Entra in campo col piglio giusto, provando ad aprire la difesa laziale.

GRASSI: 6 Partita di contenimento, nella quale tenta il tiro in un paio di occasioni e cerca sempre di ragionare per far partire l’azione coi ritmi giusti.

MARIN: S.V.

MALEH: 5.5 Meno brillante del solito. Sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, in cui riusciva a contrastare perfettamente i dirimpettai di centrocampo.

GYASI: S.V.

CAMBIAGHI: 6 Qualche buona accelerazione e un maggior brio durante il secondo tempo, in cui spinge con maggiore incisività. Miracoloso Provedel su di lui.

MALDINI: 6.5 La nota più lieta della serata. Parte da trequartista, finisce il match più avanti, mostrando molto dinamismo e qualche dribbling che mette in difficoltà la difesa della Lazio.

DESTRO: S.V.

CANCELLIERI: 6 Va a corrente alternata, a volte le sue sparate costringono gli ospiti alle cattive. Cala col passare dei minuti, ma la sua prova è tutto sommato sufficiente.

BALDANZI: 5.5 Viene gettato nella mischia da mister Andreazzoli per avere maggior freschezza, ma complice una forma non ancora al top “Tommasino” si vede e incide poco.

MISTER ANDREAZZOLI: 6 Peccato perché l’Empoli non riesce a segnare pur producendo tanto in termini offensivi, anche grazie a un super Provedel. Parte la gara cambiando modulo e tornando al collaudato 4-3-1-2, anche se le caratteristiche dei giocatori in campo modificano l’assetto durante l’azione. Non fortunatissimo sui cambi, visto che stavolta non riescono a incidere più di tanto. La preparazione della partita era stata fatto nel modo giusto.