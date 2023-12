Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri, che hanno pareggiato contro Il Lecce 1-1 nella gara di questo pomeriggio del “Castellani” contro il Lecce:

BERISHA: 4 La sua prestazione è condizionata inevitabilmente dal clamoroso errore tecnico sul tiro di Banda. La conclusione dell’attaccante zambiano era forte ma centrale, ampiamente alla sua portata.

BERESZYNSKI: 6 Se la deve vedere con lo sgusciante Banda fino a quando rimane in campo. Riesce a limitarlo coprendo al meglio la zona di competenza.

EBUEHI: 6 Gara onesta dove svolge al meglio il compito assegnato. Lavora con efficacia nelle due fasi, fornisce il suo apporto nel forcing finale.

ISMAJLI: 6 Tiene bene in campo non facendosi mai anticipare dagli avversari, e come spesso capita porta a casa una buona prestazione.

LUPERTO: 6.5 Solito baluardo della difesa. Il capitano oggi di fronte alla squadra della sua città, sfodera l’ennesima partita maiuscola dimostrandosi sempre più in crescita.

BASTONI: 6.5 Preciso quando è chiamato a difendere, si fa apprezzare anche quando tocca a lui portare palla in avanti.

KOVALENKO: 6 Oggi più quantità che qualità. Piace in fase di non possesso dove tiene posizione e non disdegna nei recuperi, qualcosa in meno rispetto alle ultime uscite quando tocca a lui proporre.

FAZZINI: S.V

GRASSI: 6.5 Tra i più propositivi quando c’è da andare a concludere, pregevoli alcuni tiri che avrebbero meritato maggior fortuna. Ordinato nella regia.

MALEH: 5.5 Contro la sua ex squadra appare poco lucido. Condizionato anche da un cartellino, non offre quanto da lui ci si attende in relazione a quanto offerto fin qui.

MARIN: 6 Entra bene ed è bravo sostanzialmente nel recuperare palla e far ripartire l’azione.

CANCELLIERI: 6 Va a corrente alternata. Indubbio il grande impegno e la sua abnegazione però in fase offensiva non è incisivo.

GYASI: S.V

CAMBIAGHI: 6.5 Grinta e rabbia inesauribile, spinge con continuità dall’inizio alla fine. Protagonista nell’azione che porta all’autorete del pareggio. Giocatore in crescita che si avvicina a quello dello scorso anno.

CAPUTO: 6 Svaria su tutto il fronte d’attacco aiutando i compagni, dando il suo apporto alla manovra. Deve alzare bandiera bianca dopo mezzora, ed è costretto ad uscire.

SHPENDI: 5.5 Entra in campo con il piglio giusto, come sempre molto generoso, ma si dimostra ancora inesperto in alcune situazioni . Spesso si fa anticipare da Pongracic.

MISTER ANDREAZZOLI: 6 Decide di partire con Kovalenko dall’inizio ma la scelta non si rivela così fortunata così come quando lo inserisce a gara in corso. Discorso diverso per la scelta di Grassi che nell’economia della partita è premiante. Sicuramente importante aver dato continuità al punto di Marassi, e altresì vero che la gara di oggi era di quella da vincere per aver un pò più di respiro. Si torna li, ad una buona fase di non possesso si contrappone una concretizzazione ancora latente.