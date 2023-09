Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori dal match interno con la Salernitana:

BERISHA : 6 Praticamente mai chiamato in causa, ma quando è dovuto intervenire lo fa bene e con sicurezza. Il palo lo salva a cinque dal termine.

BERESZYNSKI : SV

EBUEHI : 6 Entra in campo a “freddo” per sostituire il compagno. Gara ordinata anche se la fase offensiva non è quella che da lui ci si attende.

WALUKIEWICZ : 6,5 Il polacco dimostra solidità e quando i campani attaccano centralmente si fa trovare sempre al posto giusto. Bello il tiro nel primo tempo che meritava maggior gloria.

LUPERTO : 7 Praticamente perfetto. Vero che gli avanti granata oggi non sembravano in giornata di grazia, ma il “Lupo” non sbaglia niente.

PEZZELLA : SV

CACACE : 6,5 Buona prova quella del neozelandese che si trova in campo quasi a sorpresa. In fase difensiva dimostra buona attenzione, ma è anche importante quando si sgancia per far salire la squadra.

FAZZINI : 6 Gara giocata tutto sommato in maniera positiva. In diverse occasioni però appare incerto e rimane incastrato nelle maglie del centrocampo altrui, e li deve crescere in lucidità.

MARIN : 6 Buona la gestione che mette nella parte finale della gara.

GRASSI : 6 Mandato in cabina di regia porta a casa una prova sufficiente. Meno attivo in fase di impostazione ma è prezioso come schermo del centrocampo.

MALEH : 7 Tanta sostanza e buona qualità quella che mette dentro l’italo-marocchino. Soprattutto nello stretto si destreggia molto bene. Peccato per il gol si mangia a fine primo tempo.

BALDANZI : 7,5 E l’uomo decisivo, è l’uomo della prima vittoria, è l’uomo de primo gol. Gioca con la bava alla bocca, e con quella va sul quel pallone che trasforma in tre punti.

CAMBIAGHI : 6 Prova a strappare nel finale per tenere il pallone lontano dalla propria metà campo.

SHPENDI : 6 Ci mette una grande voglia, e fa capire anche oggi che i numeri ci sono. Ma sbaglia davvero tanto, forse troppo, e quando arriva a dover far male sembra quasi intimidirsi. Deve crescere, ma il ragazzo si farà.

GYASI : 5,5 Il mister lo manda in campo ma anche oggi dimostra di avere grande incertezza e sbaglia ancora un gol clamoroso.

CANCELLIERI: 7 Si muove tanto, si muove bene e crea spazi importanti davanti. La migliore in azzurri fin qui, e si porta a casa l’assist vincente.

MISTER ANDREAZZOLI : 7 Ha portato quello che si chiedeva. La squadra già domenica aveva dato un importante segnale di risveglio, ed oggi porta a casa quello che si chiedeva: la vittoria. Gara preparata bene e con le giuste scelte iniziali. Piace anche la gestione dei cambi ma, soprattutto, piace come la squadra si sappia difendere e ripartire. L’atteggiamento è quello giusto. Il rammarico è soltanto quello di non aver chiuso la partita, ma questo lo mettiamo per il prossimo step.