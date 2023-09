E M P O L I 1 S A L E R N I T A N A 0

34′ Baldanzi

Al Castellani gli azzurri superano 1-0 la Salernitana e, finalmente, trovano i primi punti di questo campionato. La decide un gol di Baldanzi al 34’ del primo tempo. L’Empoli doveva solo vincere oggi, l’Empoli ha vinto! Oltre tutto lo ha fatto giocando una bella partita, mettendo intensità, rabbia e qualità. Una gara interpretata con i giusti sentimenti, interpretata con l’umile consapevolezza di chi deve dimostrare, interpretata con la consapevolezza di esserci. Se dovessimo andare a trovare il rammarico della giornata, questo sta nel non aver arrotondato maggiormente il risultato, vista la mole di occasioni ed i tanti errori sotto porta. Situazione questa che ha tenuto “pericolosamente” il risultato sempre in bilico, come dimostrato dal palo preso da Cabral al minuto 86. Ma questi sono dettagli marginali, oggi era soltanto il risultato ad avere un senso, nel bene o nel male. La squadra è stata brava nell’attendere gli avversari nei primi minuti per poi, con il passare dei minuti, prendere campo ed andare a far male. Non banale che il gol vittoria sia arrivato dai piedi di quello che oggi è il gioiellino di casa, e questo è anche il primo gol che l’Empoli segna in questa stagione di serie A. Bravo Andreazzoli nell’effettuare alcuni cambi di formazione – dettati anche dagli impegni ravvicinati – ma il mister è stato soprattutto bravo nel portare quella tranquillità di cui, evidentemente, c’era bisogno. Una vittoria che deve portare quella sana leggerezza per il proseguo del campionato, ovviamente niente può cancellare la gioia di oggi ma il cammino è lungo, ed onestamente la Salernitana è apparsa squadra incerta e con poca qualità. Bravi tutti, godiamocela tutta la sera ma poi testa bassa perché domenica si torna in campo e c’è da trovare conferme.

EMPOLI (4-3-1-2) : Berisha; Bereszynski (16′ Ebuhei), Walukiewicz, Luperto, Pezzella (12′ Cacace); Fazzini (73′ Marin), Grassi, Maleh; Baldanzi (74′ Cambiaghi); Cancellieri, Shpendi (73′ Gyasi).

A Disp: Perisan, Stubljar, Kovalenko, Guarino, Ranocchia, Destro, Bastoni, Indragoli.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

SALERNITANA (3-4-2-1) : Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (46′ Daniliuc); Mazzocchi (64′ Dia), Maggiore, Martegani (46′ Bohinen), Bradaric (82′ Tchaouna); Candreva (46′ Botheim) Kastanos; Cabral.

A Disp: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Stewart, Bronn, Sfait, Legowski.

Allenatore: Paulo Sousa

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Peretti/Di Monte. VAR: Maggioni/Doveri.

Ammoniti: 23′ Maggiore (S), 28′ Grassi (E), 85′ Cancellieri (E).

LIVE MATCH

96′- Il triplice fischio di Rapuano accolto dal boato del “Castellani”, arriva finalmente la prima vittoria della stagione per gli azzurri. Prestazione convincente dell’Empoli, capace di costruire molte occasioni oltre alla rete di Baldanzi che ha interrotto un digiuno di 484 minuti. L’unica pecca e non aver chiuso la partita. Si riparte da qui!

95′- Maleh si porta in area non trovando lo spazio per la conclusione poi viene fischiato un fuorigioco.

94′- Conquista un preziosissimo calcio di punizione Grassi nella metà campo azzurra.

93′- Ancora Cabral a far venire i brividi, buona combinazione con Dia il suo sinistro neutralizzato da Berisha.

92′- Lungo traversone di Tchaouna bloccato da Berisha.

91′- Cambiaghi recupera una palla nei pressi della linea mediana del campo, errore piuttosto evidente di Gyasi.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

88′- Cambiaghi se ne va in contropiede si porta al limite dell’area, pressato da Gyomber non vede Gyasi liberissimo in area procurandosi comunque un fallo laterale.

87′- Fischiato un fallo dagli attaccanti azzurri all’altezza dell’out sinistro.

86′- Palo clamoroso di Cabral! l’attaccante della Salernitana lasciato colpevolmente solo dal vertice sinistro dell’area, il suo sinistro viene respinto dal legno alla sinistra di Berisha.

85′- Ammonito Cancellieri per fallo su Tchaouna.

84′- Proprio il neo entrato Tchaouna si proietta sulla destra il suo cross viene respinto da Luperto.

82′- Ultima sostituzione per Paulo Sousa: Tchaouna per Bradaric.

80′- Gyomber regala corner all’Empoli con un intervento molto scomposto.

79′- Si entra nell’ultima fase del confronto con l’Empoli in vantaggio sulla Salernitana per 1-0. Gli azzurri hanno sprecato troppe occasioni per raddoppiare, i campani sono ancora in partita rendendo questi dieci minuti palpitanti.

77′- Doppia occasione per gli azzurri! Gyasi innescato da Marin si presenta in area davanti ad Ochoa, il suo sinistro viene respinto dal portiere avversario, poi il sinistro velenoso di Maleh esce. C’è un tocco di un difensore campano, nuovo angolo.

75′- Punizione in favore della Salernitana. Gyasi perde una “palla sanguinosa” liberando Cabral, il suo destro dai 20 metri alto sopra la traversa.

74′- Ultima le sostituzioni Andreazzoli: Marin, Cambiaghi e Gyasi per Fazzini, Baldanzi e Shpendi.

72′- Fase poco limpida della partita, caratterizzata da molti errori.

70′- Si incunea in area Botheim, fa muro la difesa azzurra.

68′- Azzurri in controllo della gara anche in questa seconda frazione. E’ mancato finora il colpo del Ko per chiudere la partita.

66′- Fazzini! il suo destro da dentro l’area viene respinto da Ochoa, si avventa Shpendi che si fa ipnotizzare dal portiere avversario ma l’attaccante albanese degli azzurri era in fuorigioco.

65′- Baldanzi se ne va sulla sinistra il suo cross per Fazzini che lascia proseguire Ebuhei: il suo destro a lato. Tutto fermo per fuorigioco, si riparte con una punizione per gli ospiti.

64′- Quarto cambio operato dalla Salernitana: Dia per Mazzocchi.

62′- Shpendi! ci prova l’attaccante azzurro servito da Fazzini, il suo sinistro da posizione defilata respinto da Ochoa.

61′- Ripartenza dell’Empoli con Cancellieri fermato fallosamente da Daniliuc.

60′- Rimane a terra proprio il difensore neozelandese dell’Empoli

59′- Incursione di Cabral, entra in area il capoverdiano il suo tiro respinto da Cacace.

58′- Contropiede gestito male dagli azzurri. Con un minimo di maggiore attenzione l’Empoli poteva raddoppiare.

57′- Gol annullato all’Empoli per fuorigioco a Shpendi su suggerimento di Baldanzi.

56′- Fallo di Baldanzi su Daniliuc poi Cancellieri a gioco fermo allontana la sfera. Richiamo verbale per il numero 20 azzurro.

55′- Cross da destra di Mazzocchi che attraversa l’area, si avventa Bradaric: il sinistro in precarie condizioni di equilibrio del croato finisce alto.

54′- In ritardo Cancellieri su Kastanos, punizione per l’Empoli.

52′- Bella giocata di Shpendi fermato da Bohinen. Nuovo angolo per l’undici di Andreazzoli.

51′- Fazzini conquista il primo angolo della ripresa, il sesto complessivo.

50′- Esce Berisha ma Luperto lo anticipa per nostra fortuna Cabral si trascina il pallone sul fondo.

49′- Ci prova Kastanos con il sinistro da fuori spostato sulla sinistra. La conclusione del greco esce non di molto alla destra di Berisha.

48′- Riprende fortunatamente il suo posto al centro della difesa il polacco.

47′- Problema per Walukiewicz che si accascia a terra.

46′- La Salernitana muove il primo pallone della ripresa. Triplice cambio per i campani: Daniliuc, Bohinen e Botheim per Pirola, Martegani e Candreva.

2° Tempo

50′- Si va all’intervallo con L’Empoli meritatamente in vantaggio sulla Salernitana. Azzurri convincenti nei primi 45 minuti, dove finalmente sono riusciti a segnare, l’unica pecca è stata quella di non aver chiuso il primo tempo con almeno due reti di margine.

49′- Sugli sviluppi del secondo corner, allontana ancora Luperto. L’Empoli trasforma l’azione difensiva in offensiva procurandosi un corner a sua volta.

48′- Primo angolo in favore della Salernitana. Dalla bandierina Kastanos allontana sul fondo Luperto, ancora ancora corner per i granata.

47′- Bradaric la mette in mezzo allontana Luperto.

45′- Segnalati cinque minuti di recupero.

45′- Maleh! buttata alle ortiche una clamorosa occasione per gli azzurri, l’ex Lecce da buonissima posizione non riesce ad inquadrare la porta.

44′- Cacace in profondità per Baldanzi anticipato da Gyomber.

42′- Giro palla all’altezza delle linea mediana del campo degli ospiti.

40′- Traversone di Cancellieri in area, Baldanzi non riesce ad arrivare coordinato finendo a terra. Per Rapuano si può proseguire dopo il check con il Var.

39′- Grassi pesca Fazzini a destra entra in area, il suo traversone troppo lungo per Shpendi che travolge Lovato. Si riparte con una punizione per i campani.

38′- Prova a reagire la squadre di Paolo Sousa con Kastanos ma il cross del greco viene respinto dalla difesa azzurra, poi viene fischiato un fallo ai danni di Luperto.

36′- Si sono sbloccati finalmente gli azzurri andati a segno interrompendo un digiuno di 484 minuti.

34′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Baldanzi la sblocca, raccogliendo il servizio di Cancellieri firmando il primo gol azzurro in campionato

31′- Negli ultimi minuti i ritmi si stanno abbassando, grande intensità in questa prima mezzora. Predominio territoriale degli azzurri, pericolosi in almeno due occasioni finora, mentre i campani si affidano alle ripartenze.

29′- Proteste azzurre per il mancato cartellino giallo all’indirizzo di Lirola, per fallo su Fazzini.

28′- Ammonito Grassi per fallo su Kastanos.

27′- Baldanzi manda in profondità Shpendi che rifiuta il tiro scaricando su Maleh, che non inquadra la porta. Tutto fermo per fuorigioco.

25′- L’Empoli si procura una rimessa laterale dal proprio out destro.

23′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Maggiore per fallo sullo stesso Baldanzi.

22′- Baldanzi si “mangia” la palla del vantaggio! da pochi passi il numero 35 non riesce a colpire in maniera ortodossa la sfera su angolo di Fazzini.

21′- Spingono gli azzurri conquistando il terzo tiro dalla bandierina.

19′- Gol annullato alla Salernitana per fuorigioco di Cabral.

18′- Destro velenoso di Walukiewixz obbliga Ochoa alla deviazione in angolo. Dalla bandierina va Fazzini con palla scodellata nei pressi dell’area piccola, ci prova Grassi di testa con palla a lato.

17′- Sull’altra sponda Maleh manda Cancellieri davanti ad Ochoa ma si fa ipnotizzare dal portiere messicano.

17′- Punizione per la Salernitana: batte Martegani respinge il muro azzurro.

16′- Ancora una sostituzione obbligata per Andreazzoli: Ebuhei per Bereszynski.

15′- Problemi anche per Bereszynski, c’è lavoro intenso per lo staff medico azzurro costretto a scendere nuovamente in campo.

14′- Fallo in attacco di Cancellieri si riparte da una punizione per gli ospiti.

12′- Adesso si concretizza il cambio per Andreazzoli: Cacace per lo sfortunato Pezzella.

11′- Alza bandiera bianca Pezzella che fa segno del cambio alla panchina. Potrebbe trattarsi di un problema alla caviglia sinistra per lui, pronto Cacace per fare il suo ingresso in campo.

10′- Torna nuovamente sul rettangolo di gioco il terzino azzurro.

8′- Ancora a terra Pezzella, probabilmente per effetto del contrasto di qualche minuto fa.

6′- Pezzella prova ad uscire palla al piede ma la perde rimanendo a terra. La Salernitana prova ad approfittarne la compagine campana, ottenendo una rimessa laterale dal settore di destra.

5′- Addomestica la palla al limite dell’area Baldanzi libera la difesa campana.

3′- Shpendi si procura un calcio di punizione, fallo commesso da Gyomber.

3′- Ristabilita la parità numerica.

2′- Punito l’intervento falloso di Cabral su Bereszynski, il polacco momentaneamente fuori dal campo.

1′- Il primo pallone viene giocato dai nostri in completo azzurro, la Salernitana risponde in completo bianco con numeri granata.

0′ – Non poche variazioni di formazioni. Al di la di quella di Ismajli, scontata, dentro Bereszynski in difesa, Fazzini e Grassi in mezzo e Cancellieri davanti. Ancora out Caputo.

1° Tempo