La gara di domenica contro l’Inter, la nuova prima di Aurelio Andreazzoli, ci ha fatto vedere quella reattività emotiva che tutti auspicavano in relazione al cambio in panchina. La squadra, nel suo insieme, ha giocato una partita intensa con grande voglia, ci ha messo il cuore e ci ha provato fino alla fine. Una partita, come abbiamo già avuto ampiamente modo di dire, che avrebbe potuto vedere nel pareggio un risultato poi cosi non bugiardo. Sarebbe stato un bel premio per una fase difensiva fatta molto bene. Il primo mattoncino è stato messo, e l’obiettivo di giornata è stato portato a casa. La partita di stasera però dovrà per forza di cose far alzare l’asticella e cambiare l’obiettivo. Adesso servono i punti, e servirebbe anche tornare al gol. I campionati non si decidono alla sesta giornata, nel bene o nel male, ma la partenza estremamente negativa della squadra fa si che la sesta giornata diventi un turno importante. Anche perchè, detto che in serie A non va sottovalutato nessun avversario, adesso di fronte c’è una squadra alla portata e che gioca per il nostro stesso scudetto.

Ci sono ancora diverse cose da mettere a posto. La fase di possesso continua ad essere il vero problema di questa squadra; una costruzione che spesso appare macchinosa e prevedibile, e poche le pericolosità verso le porte avversarie. Non dimentichiamo le tante critiche arrivate dopo gli zero tiri in porta contro la Juventus. La gara con l’Inter, da questo punto di vista, si salva solo per una punizione di Ranocchia, altrimenti il dato sarebbe stato il medesimo. Sicuramente il tempo non sta giocando a favore del nuovo tecnico, che anche se pubblicamente si è detto soddisfatto di ciò, avrebbe bisogno di maggiori momenti con la squadra per affinare certe sue idee. Ed invece si torna subito in campo, lo si fa dopo appena tre giorni, e lo si fa in una partita che rischia di essere uno primo serio spartiacque della stagione. Purtroppo, anche con tutte le attenuanti del caso, per la gara di questa sera il primo metro di giudizio non potrà essere quello della prestazione e dell’atteggiamento. Come abbiamo già detto, conterà muovere la classifica, meglio ancora sarebbe se al triplice fischio finale la squadra azzurra l’avesse vinta. Tutto questo renderebbe ancor più legittimo il cambio in panchina, e toglierebbe molto peso alla squadra.

C’è curiosità anche per vedere la seconda formazione che manderà in campo “il Nonno”. Nella sua precedente esperienza azzurra, ci ha abituato a davvero diversi cambi di giornata in giornata, rendono assai difficile il nostro lavoro (lo diciamo sorridendo) in sede di costruzione della probabile formazione. Ci si attendono dei cambi, almeno uno in difesa – oltre a quello obbligato per Ismajli – ed almeno uno a centrocampo. Il primo colpo di pennello è arrivato con lo spostamento di Marin a fare la mezzala, con grande piacere anche per il romeno, e con Ranocchia a fare il play. Sappiamo che però in rampa di lancio c’è Fazzini, giocatore che la società deve valorizzare, e giocatore che piace molto all’allenatore di Massa. Questa potrebbe già essere una delle cose da attenzionare. Ci si aspetta un passo in avanti anche da Baldanzi, tornato a fare il trequartista e messo nelle migliori condizioni per poter esprimere il suo gioco. Andreazzoli sa come far far gol alle sue squadre, e siamo certi – come promesso anche da lui – che questo arriverà in tempi rapidi. Adesso c’è da però da mettere dentro tutto il possibile, c’è da dare il primo vero segnale di risveglio, e dalla squadra ci si aspetta una partita importante ed aggressiva. Non verrà sottovaluto l’avversario, che è arcigno e nella partita vedrà le stesse nostre motivazioni, ma se vogliamo iniziare a ripensare a quell’appuntamento con la storia… non dovremo mancare l’appuntamento di stasera.