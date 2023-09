Queste alcune curiosità statistiche inerenti la sfida che stasera giocherà l’Empoli:

EMPOLI ED UNA DIFESA DA “RIVEDERE” – Empoli a porta aperta da 14 gare ufficiali di fila, fra vecchia e nuova stagione: 27 gol subiti nel periodo ed ultimo “clean sheet” datato 7 aprile scorso, 0-0 in serie A, a San Siro contro il Milan.

GLI 0 AZZURRI DA CANCELLARE – Empoli ancora a 0 punti e nessuna rete segnata: i toscani non vanno a rete da 540’ in campionato, da 533’ in partite ufficiali (gol in coppa Italia ad agosto in Empoli-Cittadella 1-2).

IL COMPLEANNO DI CACACE – Compleanno 23 oggi per Liberato Cacace, nato il 27 settembre 2000 a Wellington (Nuova Zelanda).

LA “FEBBRE GIALLA” DEI CAMPANI – Salernitana formazione più ammonita della serie A 2023/24: 15 “gialli” subiti, come la Juventus.

SALERNITANA SVAGATA IN AVVIO DI GARA – Salernitana distratta in avvio gara con 3 reti subite nei primi 15’ di gioco, record finora nella A 2023/24 pari al Monza.

MAI PARI PER GLI AZZURRI IN SERIE A CON L’ARBITRO RAPUANO – Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro di Empoli-Salernitana. Il fischietto romagnolo ha diretto 31 gare in A, 3 in questa stagione. Sono otto gli incroci con gli azzurri, con tre successi, un pareggio e quattro sconfitte. Nella stagione 2017/18 la gara di Coppa Italia persa con il Renate ai calci di rigore, poi la sconfitta casalinga con il Cittadella 0-1 e l’1-1 casalingo con il Brescia; nel febbraio del 2020 il successo 1-0 in casa del Perugia, mentre nel campionato 2021/22, la sconfitta casalinga, 1-2 a settembre col Venezia e quella per 2-0 a febbraio in casa della Sampdoria. Nello scorso campionato doppio successo azzurro, quello con il Monza per 1-0 in casa e quello di San Siro sull’Inter, sempre per 1-0. Quattordici i confronti con la Salernitana, con 8 vittorie campane, un pari e 5 sconfitte.

FRANCESCO CAPUTO L’UNICO EX DELLA GARA – Un solo ex nella sfida tra Salernitana e Empoli: Francesco Caputo ha infatti vestito la maglia dei campani nella stagione 2009/10, chiudendo con 7 gol in 38 presenze.

COACH AZZURRO MAI SCONFITTO E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE CONTRO LA SALERNITANA – Aurelio Andreazzoli al quarto confronto ufficiale contro i granata campani: mister azzurro mai sconfitto dalla Salernitana, con score di 2 vittorie ed 1 pareggio in suo favore e sue squadre sempre in gol, 7 marcature complessive.

PAULO SOUSA IN NETTO SVANTAGGIO CON L’EMPOLI – Paulo Sousa alla sesta sfida – da allenatore – contro l’Empoli: nei 5 precedenti score di 3 vittorie toscane, 1 pareggio ed 1 sola vittoria per il mister granata.

PRIMO INCROCIO UFFICIALE TRA I DUE TECNICI – Prima sfida ufficiale tra Aurelio Andreazzoli e Paulo Sousa.