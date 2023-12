Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti imbattuti da Marassi, pareggiando 1-1 contro il Genoa:

BERISHA: 6 Salvato dalla traversa su colpo di testa di Messias, incolpevole sulla rasoiata di Malinovskyi nella parte finale della prima frazione. Nella ripresa non ha troppo lavoro da sbrigare, negli ultimi dieci minuti i padroni di casa spingono senza però tirare mai nello specchio di porta.

BERESZYNSKI: 6 Gara ordinata e attenta nella sua zona di competenza, Vazquez trova spazi in particolar modo nella prima frazione senza peraltro procurare grossi rischi.

ISMAJLI: 6 Non sempre preciso negli interventi, ma è attento e concentrato concedendo sempre pochi spazi ai giocatori offensivi del Genoa. Con il fisico riesce a frapporsi agli assalti prodotti dal “Grifone”, soprattutto nella porzione finale del confronto.

LUPERTO: 6.5 Dopo una prestazione incolore contro il Sassuolo, torna a giocare ai suoi livelli consueti. Ha il merito di farsi trovare pronto nel posto giusto per disinnescare le avanzate agli avversarie.

CACACE: 6 Qualcosa inevitabilmente concede di tanto in tanto, complessivamente si mantiene sempre concentrato dando il suo contributo alla fase difensiva. In avanti non punge molto.

FAZZINI : 5,5 Non ha ripetuto le prove interessanti mostrate nelle ultime uscite. Imbrigliato in un centrocampo che ha fatto complessivamente fatica, non ha mai fatto vedere quel “quid” in più limitandosi molto nelle giocate.

KOVALENKO: 6.5 Conferma di essere un autentico asso nella manica. Dopo i due gol da subentrato contro Napoli e Sassuolo anche stavolta cambia la partita. Confeziona con Caputo e Grassi l’azione che porta al pareggio di Cancellieri, mettendo in mezzo all’area un cross invitante.

RANOCCHIA : 5,5 Avvio difficile per il regista di giornata che va spesso in difficoltà e prende anche un giallo. La sua gara va su alcune cose ben fatte ed alcuni errori ingenui.

GRASSI: 6 Positivo il suo ingresso in campo, mette il suo zampino sulla rete del pareggio di Cancellieri. Per il resto fornisce il suo apporto nelle due fasi.

MALEH : 6 Il più produttivo tra gli uomini di centrocampo messi dall’inizio. Meno appariscente rispetto ad altre uscite, ma gioca un discreta gara in fase di non possesso e si destreggia sufficientemente quando la palla è nei suoi piedi.

MARIN: SV

CAMBIAGHI: 6 Corre tantissimo e si sacrifica, spesso però – soprattutto nel primo tempo – sbaglia l’ultimo passaggio risultando confusionario e poco lucido. Poco preciso anche quando va al tire. Meglio nella ripresa, dando un efficace apporto anche in fase di non possesso.

CAPUTO. 6.5 Lavoro oscuro per i compagni, il classico centro boa a smistare e scaricare palla per gli altri. Entra nell’azione del meritato pareggio, esce stremato.

SHPENDI : S.V.

MALDINI : 6 Positiva la prima da titolare per Maldini Jr. Un ora abbondante in cui fa vedere che i numeri ci sono e quando ha il pallone tra i piedi può creare. Deve trovare condizione ma la gara odierna fa ben sperare per l’apporto offensivo.

CANCELLIERI: 7 Approccio alla partita eccellente, sigla la rete del pareggio con grande “cattiveria agonistica” raccogliendo il cross di Kovalenko, appare ispirato procurando due ammonizioni al Genoa.

MISTER ANDREAZZOLI: 6.5 C’era da riscattare l’amara sconfitta contro il Sassuolo, ma anche da confermare le buone prestazioni delle ultime uscite. Rispetto alla formazione vista inizialmente contro gli emiliani premia la crescita di Maldini preferito a Cancellieri, poi conferma l’undici visto sei giorni fa. La squadra ha la forza, la pazienza ed il carattere nel non perdersi d’animo dopo lo svantaggio firmato da Malinovskyi. Ancora una volta i cambi si rivelano azzeccati, effettuati nel momento opportuno.