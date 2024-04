Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nel confronto esterno con l’Inter:

CAPRILE: 6 Forse non è totalmente perfetto in occasione dei due gol nerazzurri, però palesa sicurezza e nell’ordinaria amministrazione è sempre puntuale.

BERESZYNSKI: 6 Gara nella quale alterna alcune buone cose ad alcuni errori, è però bravissimo nel mettere lo stinco su un tiro di Pavard destinato al gol.

WALUKIEWICZ: 5,5 Non sicuro come sempre. Nonostante gli avanti dell’Inter, questa sera, non fossero nella loro miglior serata, troppo spesso è in ritardo e non sempre nella giusta posizione.

LUPERTO: 6 Non perfettissimo come sempre, soprattutto nel primo tempo fatica a prendere le misure a Thuram. Cresce in sicurezza nel corso della gara.

GYASI: 5 Un paio di spunti si sono visti ma dalle sue parti c’è sempre troppa facilità per gli avversari. Poteva e doveva essere sostituito molto prima.

CANCELLIERI: S.V.

ZURKOWSKI: 5,5 Non ha giocato nella sua posizione ideale, però il polacco ha faticato discretamente. Sicuramente meglio in ripiegamento ma da lui qualche lampo in più è lecito attenderselo.

MARIN: 5,5 Prova a dettare i tempi di gioco, provando anche a farsi vedere sottoporta ma senza successo. Peccato per quel bel tiro parato da Audero nel primo tempo.

PEZZELLA: 6 Gara interessante quella dell’ex Parma. Sulla sua fascia di competenza è bravo a mettere in difficoltà gente come Darmian e Pavard.

CACACE: 5 Lo si ricorda solo per il cartellino giallo che ha preso per il fallo su Pavard e per un inutile tiro in curva.

BASTONI: 5,5 Per impegno e volontà la sua gara è ampiamente sufficiente. Però sbaglia troppo quando ha lui il pallone ed anche in fase di non possesso lascia sempre un po’ troppo spazio.

FAZZINI: 5,5 Entra con grande voglia ma non crea quel qualcosa che si possa poi ricordare.

CAMBIAGHI: 5,5 La davanti è sempre quello più mobile ed imprevedibile. Se a volte si è parlato di sfortuna, oggi la mira è stata sempre davvero pessima e – vero di fronte c’erano i più forti – ha illuminato meno del solito.

NIANG: 5 Altro passaggio a vuoto con la domanda, ancora, del perchè lui dal primo minuto. Non bastano due aperture fatte bene per evitare un’insufficienza piena.

DESTRO: S.V.

MISTER NICOLA: 5,5 Se togliamo un approccio un po’ molle, l’Empoli non esce certo malconcio da San Siro. La squadra da l’impressione di essere viva e ben vogliosa di acciuffare il traguardo. Se però dietro non si è perfetti, e con l’Inter forse si deve andare anche oltre, e davanti siamo impalpabili, difficile raccontare una storia diversa. Quello del gol, affrontato anche con Zanetti ed Andreazzoli, è un problema con la P maiuscola e se non lo si risolve il rischio diventa grande. Dopo un avvio incredibile, arriva la quarta sconfitta consecutiva che rimette l’Empoli in zona rossa, stasera saremo ad uno spareggio con il Frosinone. Da aggiungere che non capiamo l’incaponimento nel mettere Niang e poi, i cambi sono stati erroneamente tardivi.