I N T E R 1 E M P O L I 0

5′ Dimarco

INTER (3-5-2) : Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni A ; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

A Disp: Sommer, Di Gennaro, Carlos Augusto, Bisseck, Dumfries, Sensi, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (3-5-2) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Bastoni S, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Cacace, Kovalenko, Fazzini, Shpendi, Caputo, Cerri, Cancellieri, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Valeriani/Fontemurato. VAR: Marini/Mariani

LIVE MATCH

46′- L’Inter muove il primo pallone della ripresa.

2° Tempo

45′- Si va al riposo senza recupero a San Siro con l’Inter in vantaggio sull’Empoli. Decide al momento il gol firmato al 5′ minuto da Dimarco, altra occasione per in nerazzurri con Alessandro Bastoni, il suo sinistro è stato respinto sul palo da Caprile. Gli azzurri con coraggio hanno giocato la loro partita affacciandosi in avanti costruendo qualche buona occasione.

44′- Secondo angolo in favore dell’Inter, se ne incarica Di Marco allontana Niang.

42′- Marin commette fallo su Alessandro Bastoni, in precedenza era caduto in area Luperto in seguito ad un contatto con Luperto. Dionisi ha lasciato proseguire.

41′- Niang ci prova del vertice sinistro dell’area, il suo tiro viene deviato in angolo.

40′- Torna ad affacciarsi l’Empoli nella metà campo nerazzurra, sugli sviluppi della punizione ci prova Cambiaghi ma il suo tiro viene bloccato da Audero.

39′- Non si trovano stavolta Mikhtaryan e Dimarco.

37′- Gli azzurri fanno buona guardia sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

36′- Lautaro pesca l’inserimento di Mkhitaryan, il destro dell’armeno deviato in angolo da Luperto.

35′- Rimessa laterale in favore dell’Inter. Possesso palla prolungato adesso della truppa di Inzaghi.

33′- Barella pesca il movimento di Pavard ma il francese si trascina il pallone in fallo laterale.

32′- Punizione per gli azzurri all’altezza dell’out sinistro. Simone Bastoni la scodella in area, allontana Pavard poi Cambiaghi tiene vivo il pallone: il suo cross bloccato da Audero.

30′- Spinge Cambiaghi a destra, il suo cross in mezzo all’area sfiorato da Niang. Rimane in possesso della sfera la squadra azzurra.

29′- Lautaro Martinez finisce a terra dopo il contatto con Marin, Dionisi lascia proseguire.

28′- La squadra di Davide Nicola fa girare la palla chiamando in causa spesso la fascia sinistra.

26′- Marin! destro velenoso del romeno deviato in angolo da Audero. Sugli sviluppi del secondo angolo per gli azzurri, allontana Thuram. Ma l’Empoli è in partita.

25′- Ancora il capitano azzurro a chiudere sull’attaccante francese dell’Inter.

24′- Acerbi nell’insolita posizione di rifinitore per Thuram, chiude tutto Luperto.

23′- Barella pesca Lautaro Martinez in area, il destro dell’argentino bloccato da Caprile.

21′- Niang servito in area da posizione defilata, il suo destro bloccato da Audero sul suo palo.

19′- Cambiaghi obbliga Pavard alla deviazione in angolo.

19′- Palo di Alessandro Bastoni! il nazionale chiede e ottiene la triangolazione con Lautaro Martinez, il suo sinistro da dentro l’area respinto sul legno da Caprile in tuffo.

18′- Pezzella in ritardo su Darmian, punizione per i nerazzurri.

17′- Marin in verticale per Niang chiuso da Alessandro Bastoni.

15′- Sull’altra sponda destro di Mkhitaryan non agganciato per un soffio da Thuram.

14′- Bella combinazione azzurra sull’asse Pezzella-Simone Bastoni, il suo cross a trovare la sponda di Zurkowski per Gyasi che da ottima posizione non inquadra la porta.

13′- Cross da sinistra di Dimarco sul secondo palo dove Dionisi ravvisa la spinta di Lautaro Martinez su Bereszynski.

12′- Propositivi gli azzurri sulla fascia sinistra, cross di Pezzella allontanato da Pavard.

11′- Ci prova Zurkowski da fuori con palla a lato.

9′- Si interrompe una prolungata manovra nerazzurra per fuorigioco di Thuram.

7′- Prova a reagire la squadra di Nicola guadagnando una rimessa laterale.

5′- Si porta in vantaggio l’Inter: Dimarco raccoglie il cross di Alessandro Bastoni, il suo sinistro di prima intenzione non lascia scampo a Caprile.

5′- Pavard pesca Thuram fermato al limite dell’area azzurra.

3′- Cross di Barella per Lautaro Martinez chiuso da Caprile, poi Luperto allontana.

2′- Contrariamente alle previsioni Nicola si mette a specchio con Inzagni, schierando gli azzurri con il 3-5-2.

1- l’Empoli in completo bianco gioca il primo pallone. C’è subito un problema per Niang.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, scomparso una settimana fa. San Siro tributa un applauso caloroso al dirigente viola venuto a mancare troppo presto.

0′ – Gli azzurri dovrebbero andare con una difesa a quattro, scegliendo Bastoni per fare la mezzala sinistra. Ovviamente potrebbe non essere da escludere un 3-5-2, lo capiremo in corso d’opera (lo riteniamo però improbabile), che si vada a tre dietro con Bastoni al fianco di Pezzella ed un inversione tra Zurkowski e Gyasi. Non recuperano nè Ismajli, nè Grassi.

1° Tempo