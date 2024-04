Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

99 VITTORIE NERAZZURRE INZAGHI – Novantanove vittorie nerazzurre per mister Simone Inzaghi: da Inter-Genoa 4-0 del 21 agosto 2021 di campionato a Bologna-Inter 0-1 del 9 marzo scorso, sempre in serie A.

200 IN A PER LAUTARO MARTINEZ – Gara 200 nella serie A italiana per Lautaro Martinez, tutte con l’Inter: esordio il 19 agosto 2018, Sassuolo-Inter 1-0.

LAUTARO-THURAM, CHE COPPIA! – Lautaro-Thuram, 33 reti in due (23+10), è la una delle 9 coppie gol del calcio italiano professionistico 2023/24, considerate le sole gare di campionato per tutte le categorie. In ordine – dall’alto in basso – comandano con 33 gol Lautaro-Thuram (Inter – serie A – 23+10), seguono a 28 reti Pohjanpalo-Gytkjaer (Venezia – serie B – 18+10), a quota 24 Patierno-Gori (14+10, Avellino, serie C), con 23 marcature Ruocco-Fischnaller (12+11, Sassari Torres – serie C) e Malcore-D’Andrea (serie C – Cerignola, 13+10), a 22 ciascuno Dybala-Lukaku (Roma – serie A -, 12+10) e Fumagalli-Fall (12+10, Giana Erminio, serie C), a 21 Osimhen-Kvarastkhelia (Napoli – serie A – 11+10) e Benedyczak-Man (11+10, Parma, serie B).

L’IMBATTIBILITÀ NERAZZURRA – Inter imbattuta da 23 turni in campionato, 19 successi e 4 pareggi, unico k.o. 1-2 a San Siro dal Sassuolo, 27 settembre scorso.

I RECORD DELL’INTER 2023/24 – Inter cooperativa del gol dopo 29 turni della serie A 2023/24 alla pari della Fiorentina, regina dei rigori in favore (11 calciati finora), che subisce meno reti da subentranti avversari (appena 1), squadra meno ammonita (appena 40 “gialli”), che fa sempre i 5 cambi ad incontro nella A 2023/24, 145 su 145 in 29 giornate, scatenata nei primi 15’ di gara con 10 reti segnate.

ATTACCHI OPPOSTI A CONFRONTO – Di fronte due delle 3 squadre della A 2023/24 ancora senza espulsioni subite, come la Fiorentina, dopo 29 turni, gli opposti per attacchi (71 reti segnate dall’Inter e 22 dai toscani) e difesa bunker per i nerazzurri (soli 14 gol subiti). Azzurri a secco da 270’; ultima rete firmata Bastoni nel recupero del 3-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 24 febbraio scorso.

LA “FORTUNA” AZZURRA – Empoli formazione più “fortunata” della serie A 2023/24 grazie a 3 autogol in favore finora, come la Lazio.

I 199 RISULTATI POSITIVI DI NICOLA – Davide Nicola a quota 199 risultati positivi in sole gare di campionato, da tecnico: finora 111 vittorie ed 88 pareggi, con anche 137 sconfitte. Il primo conseguito in Lumezzane-Pavia 1-1 del 22 agosto 2010, I Divisione Lega Pro.

ASLLANI, DESTRO, DIMARCO E FRATTESI GLI EX DELLA GARA CON L’INTER – Sono quattro gli ex della sfida di quest’oggi al Castellani tra Empoli e Inter. Partendo dagli ex azzurri oggi nelle fila dei nerazzurri, troviamo Kristjan Asllani, cresciuto nel settore giovanile azzurre, arrivando fino all’esordio in prima squadra e giocando, con l’Empoli, 23 gare con un gol (proprio al Meazza con l’Inter); Federico Dimarco ha invece vestito la maglia azzurra, nella stagione 2016/17, collezionando 12 presenze mentre Davide Frattesi ha giocato ad Empoli nella stagione 2019/20 giocando 41 gare con 5 gol. Un solo ex Inter, con Mattia Destro, cresciuto nel vivaio nerazzurro senza però mai esordire in prima squadra.

INZAGHI IN VANTAGGIO 4-1 SUL TECNICO AZZURRO. “STORICA” LA VITTORIA DI MISTER NICOLA – Simone Inzaghi e Davide Nicola si affrontano oggi per la settima volta, da allenatori avversari. Bilancio di 4 successi per l’attuale tecnico dell’Inter, 1 pareggio e 1 vittoria per il coach azzurro, per altro “storica” visto che il 3-1 di Crotone-Lazio del 28 maggio 2017 fu la gara che, all’ultima giornata, diede l’aritmetica salvezza ai calabresi nella loro prima stagione di serie A. Nella stagione 2018/19 si sarebbe dovuta giocare Lazio-Udinese il 25 febbraio 2019, ma la gara venne rinviata, essendo i biancocelesti impegnati in coppa Italia, in semifinale: quando fu recuperata, Nicola non era più il tecnico dei bianconeri friulani. Nei 4 match a casa-Inzaghi, coach nerazzurro imbattuto con 3 successi ed 1 pareggio a proprio favore, porta chiusa nei 360’ in questione.

INZAGHI IN NETTO VANTAGGIO SULL’EMPOLI – Simone Inzaghi affronta per la dodicesima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: mister nerazzurro in netto vantaggio con 10 vittorie e la sola sconfitta nella serie A 2022/23.

UNA SOLA VITTORIA IN 9 INCROCI PER NICOLA, FINORA SEMPRE K.O. (E SENZA GOL) A SAN SIRO – Nei 9 confronti ufficiali tra Davide Nicola – da tecnico – e l’Inter, nerazzurri in netto vantaggio: 8 le vittorie nerazzurre (5 su 5 a San Siro, dove finora le sue squadre non hanno mai segnato), 1 del coach azzurro.