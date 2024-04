Queste le parole del tecnico azzurro, Davide Nicola, nel dopo gara del match perso 2-0 contro l’Inter:

Soprattutto nel primo tempo abbiamo visto un Empoli di personalità, però la sensazione è che mancasse sempre cattiveria da parte delle punte. Tornassi indietro cambieresti qualcosa nelle scelte iniziali?

” Non credo si possa parlare di ferocia, perchè credo che la squadra oggi abbia fatto davvero una grande prestazione. Fisicamente stavamo bene e si è visto, e tatticamente abbiamo tenuto molto bene il campo, creando anche molto volume di gioco, sapendo che venivamo a giocare contro una squadra molto forte. Mi dispiace sul primo gol subito perchè per me non è stata molto chiara la dinamica, o meglio, per me lo è stata, ma si accetta. A livello di personalità e di gioco i ragazzi oggi hanno fatto qualcosa di importante.”

Il gol in questione è stato convalidato perchè, di fatto, il fuorigioco di Thuram appartiene ad un’azione precedente. Il tocco di Bereszynski sana l’offside. Che ne pensi?

” Se l’intervento fosse stato in una situazione legata al fuorigioco sanato da un mio giocatore, ok, però tutto nasce da un’azione principe in cui c’è un fuorigioco e li tutto si sarebbe dovuto fermare. Detto questo, non condividendo la dinamica noi accettiamo come sempre“

A livello mentale queste quattro sconfitte posso togliere un po’ di autostima che invece era tornata in precedenza?

” Noi sapevamo che dovevamo fare qualcosa di importante per agganciare il gruppo che lotta per mantenere la categoria. Questo lo abbiamo fatto producendo risultati e gioco, se avessimo perso fiducia lo si sarebbe visto anche stasera, ed invece sia in termini di coraggio che di qualità tattica questo non è successo. E’ chiaro che nella nostra testa si sperava, tra Milan, Bologna ed Inter di recuperare quel punto perso con il Cagliari. Questo non è accaduto ma ci sono ancora otto partite di qui alla fine, sappiamo che il nostro campionato è questo e che dobbiamo spendere molte energie e mantenere elevato il livello del gioco. Non dobbiamo abbatterci, arriveranno partite più importanti e determinati e noi ci faremo trovare pronti.”

Anche stasera avete giocato bene sul campo di una grande. Anche stasera però non è arrivato il gol ed abbiamo il peggior attacco del campionato. E’ li l’interruttore da premere?

” Si, certo. Come ci siamo detti già in altre circostante il nostro parco punte ha adesso delle alternative ma non tutti erano pronti per esprimersi al meglio. In queste settimane abbiamo fatto un gran lavoro tattico e fisico e, piano piano tutti stanno crescendo. Niang credo che stasera abbia fatto una delle sue migliori prestazioni a livello di qualità e questo vuol dire che il lavoro paga. Destro stiamo cercando di sfruttarlo per quello che si conosce. Ci sono poi Cerri e Caputo e credo che le nostre punte abbiano la possibilità di dimostrare il proprio valore, è chiaro che poi bisogna essere bravi a determinare in fatto di numeri quando siamo in campo. Io sono sempre fiducioso perchè il lavoro è importante e poi si può essere determinanti non solo in novanta minuti ma anche in venti.”