A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle della partita Lecce-Empoli, terminata con il punteggio di 1-1.

VASQUEZ: 6.5 Compie un paio di interventi che sembrano facili ma che invece risultano insidiosi. La traversa lo salva due volte, non può nulla sul colpo di testa di Pierotti.

GOGLICHIDZE: 6.5 Si arrende a un problema fisico dopo una gara generosa e tempestiva, in cui riesce a stoppare senza troppi patemi le iniziative dei calciatori che gravitano dalle sue parti.

DE SCIGLIO: 6 Entra nel momento più caldo della partita mettendo a disposizione la sua esperienza.

ISMAJILI: 5.5 Ci aveva abituato quasi alla perfezione, oggi una partita dai due volti: primo tempo pressoché perfetto, secondo in affanno e qualche responsabilità sul gol del Lecce.

VITI: 6.5 Probabilmente è il più continuo della difesa azzurra. Nel primo tempo soffre la velocità di Dorgu ma riesce a spuntarla di mestiere, nel secondo mantiene la calma nei momenti più caldi.

GYASI: 6 Chiude spossato, dopo essere stato spostato a sinistra. Nella prima frazione il solito compito svolto con grande applicazione e qualche tentativo di contropiede, nella seconda un po’ più di affanno.

HENDERSON: 6 Un primo tempo gagliardo, come suo solito, una ripresa in cui va in difficoltà ed è costretto a spendere qualche fallo.

HAAS: 6 Il giudizio potrebbe essere una fotocopia di quello di Henderson. Anche lui è costretto spesso al fallo, talvolta un apporto prezioso alla causa azzurra. Come tutti, nel secondo tempo fatica di più.

MALEH: 6.5 I centrocampisti leccesi lo obbligano a un lavoro più difensivo, infatti si vede meno in avanti. Ma ci prova comunque, e fino a che ha la benzina è uno dei migliori in campo.

SAMBIA: SV

CACACE: 6.5 Alterna ottime cose ad alcuni errori, ma se consideriamo l’apertura per Pellegri e la sgroppata che termina con il suo tiro sul palo, la sua partita è discreta.

EKONG: SV

COLOMBO: 5.5 Gara molto dispendiosa e generosa in cui deve fare spesso a sportellate, soprattutto nella ripresa. Troppo impreciso sottoporta.

PELLEGRI: 6.5 Nella prima mezzora non si vede granché, ma poi si fa trovare pronto alla conclusione che sancisce il vantaggio azzurro. Duella con il fisico contro gli arcigni difensori centrali avversari, provando a far salire la squadra.

SOLBAKKEN: 5 Impalpabile la sua entrata in campo, ci prova un paio di volte ma spesso pasticcia e difetta della cattiveria necessaria.

MISTER D’AVERSA: 6.5 Un Empoli coriaceo e convincente per un’ora, poi gara chiusa in affanno sia a causa delle difficoltà portate dal Lecce sia per il grande dispendio di energia profuso. Prova a cambiare qualcosa nella ripresa con il poco che ha a disposizione e tutto sommato racimola un pareggio prezioso che aggiunge un altro mattoncino per la corsa salvezza. La squadra mostra la stessa compattezza difensiva di questo avvio, ma purtroppo, come spesso accade, non riesce a chiudere azioni promettenti. La sosta arriva a puntino per recuperare uomini ed energie.