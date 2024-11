L E C C E 1 E M P O L I 1

33′ Pellegri, 77′ Pierotti

Al “Via del Mare” finisce 1-1. Apre Pellegri per gli azzurri, pareggia Pierotti per il Lecce. Un punto importante quello che gli azzurri riportano dal Salento, punto che fa classifica, che tiene a distanza la diretta concorrente e che è figlio di un’altra buona prestazione. Una partita iniziata in sordina con diversi errori e “rotta” dal gol di Pellegri che porta avanti i nostri. Il secondo tempo è invece molto vivace, intenso e divertente. Due squadre che giocano a viso aperto e che diverse volte si presentano davanti ai rispettivi portieri. L’Empoli avrebbe la grande occasione di raddoppiare ma Cacace prende un palo interno con poi Colombo a non riuscire a spingerla dentro sulla ribattuta. Ma le occasioni le anche il Lecce, prima e dopo il gol di testa di Pierotti. Ecco, l’azione del gol leccese è sicuramente una delle poche lacune che si sono verificate da parte della difesa azzurra che, anche oggi, ha fatto bene il suo dovere. Da dire che i salentini di pali ne prenderanno due ed anche Vasquez diventa importante e prezioso. Nel finale di partita però è ancora l’Empoli ad avere una buona occasione ma Colombo spara su Gaspar. Pareggio che alla fine è risultato giusto per quanto visto in campo, pareggio che ci deve assolutamente soddisfare perchè poteva non essere facile oggi in un campo davvero caldo con il Lecce quasi obbligato alla vittoria. Sicuramente va evidenziato che la spinta del Lecce nel secondo tempo è stata si gestita ma anche sofferta in fase difensiva, con la squadra che si è abbassata più di quanto visto nelle recenti partite. Va bene cosi, dimostrazione di forza e resistenza anche nei momenti difficili. Pellegri si toglia la soddisfazione del secondo gol consecutivo e si candida adesso ad un ruolo di titolare in questa squadra. Buona la prova di Maleh, qualosina da rivedere invece per Haas. Alla pausa con 15 punti dopo undici gara, c’è da essere più che soddisfatti!

LECCE (4-2-3-1) : Falcone; Guilbert (78′ Rebic), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani (60′ Coulibaly), Rafia; Dorgu, Oudin (60′ Sansone), Banda (20′ Pierotti); Krstovic.

A Disp: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Morente, Jean, McJannet, Kaba.

Allenatore: Luca Gotti

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze (61′ De Sciglio), Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh (79′ Ekong), Cacace (79′ Sambia) ; Pellegri (67′ Solbakken), Colombo.

A Disp: Seghetti, Brancolini, Pezzella, Marianucci, Konatè.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti: Dei Giudici/Perrotti. VAR: Maggioni/La Penna.

Ammoniti: 46′ pt Cacace (E), 52′ Pellegri (E), 83′ Henderson (E).

95′- Finisce a “Via Del Mare” 1-1 tra Lecce ed Empoli, una gara che ha ricordato l’ultima trasferta azzurra a Parma: un primo tempo in controllo chiuso in vantaggio, Pellegri poco dopo la mezz’ora aveva aperto la marcatura. Fino all’ora di gioco gli azzurri hanno dato la sensazione di poter gestire la gara, colpendo un clamoroso palo con Cacace. La seconda parte della ripresa tutta di marca giallorossa: poco prima della mezz’ora Pierotti ha firmato il pareggio, sfiorando il nuovo vantaggio colpendo i legni della porta di Vasquez in due occasioni nel finale.

94′- Ripartenza dell’Empoli in quattro contro quattro, Colombo si prova con il sinistro sul quale si immola in angolo Gaspar.

93′- Preziosa rimessa laterale conquistata dagli azzurri, Gyasi si attarda a rimettere in gioco la sfera: Sacchi assegna rimessa al Lecce.

91′- Rebic pesca l’inserimento di Gallo che taglia fuori De Sciglio, il suo cross controllato a terra da Vasquez.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Krstovic si abbassa, arma il destro a lato alla sinistra di Vasquez.

88′- Doppia occasione Empoli! sinistro di Ekong respinto in maniera non perfetta da Falcone, si avventano Solbakken e Colombo che si scontrano favorendo la retroguardia giallorossa.

88′- Tornano ad affacciarsi gli azzurri in avanti, Colombo anticipato in fallo laterale da Baschirotto.

87′- Altra traversa del Lecce! stavolta è Krstovic a correggere il cross di Dorgu: il suo colpo di testa colpisce la parte alta del legno.

86′- L’instancabile Dorgu si procura il quinto angolo per il Lecce.

85′- Traversa del Lecce! sinistro di Sansone sulla punizione appena descritta respinta dal legno con Vasquez apparso fuori causa.

83′- Henderson spende il giallo per fermare l’arrembante Gallo, altra punizione da posizione pericolosa per il Lecce.

81′- Cross di Rafia in area, girata proprio del neo entrato Rebic sopra la traversa.

79′- Ultima i cambi D’Aversa: Ekong e Sambia per Maleh e Cacace.

78′- Gotti effettua la quarta sostituzione: Rebic per Guilbert.

77′- Arriva il pareggio del Lecce nato dall’ennesimo cross di Gallo nel cuore dell’area, stacco aereo vincente di Pierotti che di testa non lascia scampo a Vasquez

75′- Fatica molto di più a tenere palla la squadra di D’Aversa, si susseguono le azioni e i cross dei salentini.

73′- Pierotti in area da destra a premiare l’inserimento di Pierotti, il destro dell’argentino sopra la traversa.

72′- Gyasi in verticale per Solbakken anticipato nel cuore dell’area da Baschirotto.

70′- Ancora Gallo da sinistra il suo cross addomesticato in uscita da Vasquez.

68′- Cross da sinistra di Gallo nel cuore dell’area, girata aerea di Krstovic a lato.

67′- Seconda sostituzione anche per gli azzurri: Solbakken per Pellegri.

66′- Dorgu obbliga Maleh al corner. Sansone la scodella sul secondo palo dove c’è Coulibaly che non riesce ad intervenire.

64′- Destro velenoso di Sansone disinnescato da Vasquez.

63′- Azione avvolgente del Lecce, Dorgu per Sansone steso da Maleh: punizione da posizione pericolosa per i pugliesi.

61′- Costretto al primo cambio anche D’Aversa: De Sciglio per Goglichidze.

60′- Problemi per Goglichidze che finisce a terra.

60′- Doppio cambio operato da Gotti: Sansone e Coulibaly per Oudin e Ramadani.

58′- Maleh spinge sulla sinistra, il suo cross per Gyasi anticipato dall’uscita bassa di Falcone che si trascina la palla oltre la linea di fondo: sarà angolo per i nostri.

57′- Palo!!! Cacace arma il sinistro respinto dal legno, Colombo controlla e con il sinistro non inquadrando la porta di Falcone. Azzurri a centimetri dal raddoppio.

56′- Sull’altra sponda ci prova Colombo, il suo sinistro bloccato a terra da Falcone.

55′- Krstovic esalta i riflessi di Vasquez, la girata di testa dell’attaccante del Lecce ha obbligato il portiere azzurro a rifugiarsi in angolo. Sugli sviluppi del secondo angolo per i salentini, tiro di Gallo sopra la traversa.

54′- Non si trovano Colombo e Pellegri, quest’ultimo pescato in fuorigioco.

52′- Anche Pellegri finisce nella lista dei cattivi.

50′- Krstovic! ancora il Montenegrino a raccogliere la deviazione di Ismajli sull’angolo susseguente, per fortuna degli azzurri non inquadra la porta di Vasquez.

49′- Vasquez calcola male la traiettoria del cross di Oudin, si avventa Krstovic sul quale interviene Viti procurando il primo angolo per il Lecce.

48′- Colombo pesca in verticale Pellegri, converge sul destro sul quale Gaspar interviene in scivolata.

46′- Gyasi va via sulla destra entra in area, dalla linea di fondo lascia partire un cross sul quale Colombo viene anticipato da Gaspar.

46′- L’Empoli muove il primo pallone del secondo tempo. Non ci sono stati cambi nell’intervallo, ricordiamo che nel primo tempo nel Lecce Pierotti ha rilevato l’infortunato Banda.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio per 1-0, decide la stoccata di Pellegri al suo secondo centro stagionale. Azzurri come sempre attenti e concentrati nella propria metà campo, molto cinici in avanti concretizzando l’unica occasione creata ma non disdegnando puntate nella metà campo salentina.

47′- Calcia in mezzo Dorgu a trovare la deviazione acrobatica di Gaspar, il suo colpo di testa finisce a lato.

46′- Cacace è il primo ammonito della gara, punite le sue trattenute ripetute sullo scatenato Dorgu.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

45′- Gilbert da destra in mezzo all’area, allontana la difesa azzurra poi il sinistro di Pierotti alto sopra la traversa.

44′- Gallo conquista un calcio di punizione, il fallo anche stavolta commesso da Henderson.

42′- Destro da fuori senza troppa convinzione di Rafia a lato alla destra del portiere azzurro.

41′- Il solito Dorgu da destra controllato senza problemi da Vasquez.

40′- Punito l’intervento di Henderson su Dorgu, punizione per i giallorossi di casa.

39′- Conclusione da fuori di Maleh respinta da Gaspar in fallo laterale. Si fa sentire lo stadio di “Via del Mare” con fischi assordanti all’indirizzo dei propri beniamini.

38′- Punizione per gli azzurri affidata ad Henderson, allontana Dorgu.

37′- Troppo lungo il servizio per Pellegri anticipato da Baschirotto.

35′- Combinazione Dorgu-Kristovic poi il Montenegrino la mette in mezzo non trovando compagni al centro.

33′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Pellegri la sblocca con un destro preciso ed angolato dal semicerchio dell’area imparabile per Falcone

32′- Dorgu da destra a cercare Pierotti, l’argentino interviene di spalla non dando preoccupazioni a Vasquez.

31′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina sinistro di Pellegri neutralizzato da Falcone.

30′- Se ne è andata la prima mezz’ora priva di emozioni. Arriva soltanto adesso il primo angolo della gara, lo conquista Pellegri.

28′- Oudin cerca in verticale Krstovic anticipato per l’ennesima volta da Ismajli.

27′- Bel duello sulla destra tra Dorgu e Viti, ottimo recupero del difensore azzurro che conquista anche rimessa dal fondo.

26′- Punizione stavolta per il Lecce, Dorgu prova a sfidare Maleh ma il suo passaggio per Krstovic è impreciso.

25′- Gara molto spezzettata, stavolta il fallo lo ha commesso Krstovic su Ismajli.

24′- Sacchi sanziona l’intervento di Henderson su Gallo, poi redarguisce D’Aversa che aveva protestato.

22′- Rimane a terra Goglichidze in seguito ad un intervento ai suoi danni di Krstovic.

21′- Ruvido scontro tra Krstovic e Ismajli poi Viti non si fa intimidire proprio dal neo entrato Pierotti.

20′- Gotti costretto al primo cambio della gara: Pierotti per l’infortunato Banda.

19′- Rimane in dieci uomini il Lecce, non sembra farcela Banda.

18′- Si riprende a giocare con una rimessa laterale per gli azzurri che restituiscono palla agli avversari.

17′- Problemi per Banda al ginocchio destro proprio nell’azione appena descritta. Staff sanitario del Lecce in campo per soccorrere l’attaccante zambiano del Lecce.

15′- Sacchi ravvisa un fallo di mano di Colombo. Punizione dal settore sinistro per il Lecce. Dorgu la spedisce sul secondo palo, allontana Gyasi.

14′- Rafia la scodella in area, allontana Ismajli.

12′- L’ex Maleh arriva in ritardo su Dorgu.

11′- Pellegri in verticale per Colombo anticipato da Baschirotto.

10′- Non riesce la combinazione tra Gyasi e Pellegri. Rimessa laterale per il Lecce nella propria metà campo.

9′- Cross da sinistra di Banda, attacca il primo palo Krstovic, Ismajli si oppone poi il Montenegrino con il sinistro spara alto sopra la traversa.

7′- Henderson interviene in ritardo su Ramadani. Punizione in favore dei salentini nella propria metà campo.

5′- Ismajli giganteggia in area anticipando Krstovic su cross di Gallo da sinistra.

4′- Cacace lascia partire un cross basso addomesticato da Falcone.

2′- Krstovic si libera di Ismajli, arriva in soccorso dell’albanese Maleh che allontana.

1′- Il Lecce con la consueta casacca a strisce verticali giallorosse muove il primo pallone del confronto. Azzurri in campo con la divisa da trasferta interamente bianca.

0′ – La novità rispetto alla probabile di ieri è rappresentata da Cacace che va dentro dal primo minuto per Pezzella. Haas in campo vista la defezione dell’ultimo minuto di Anjorin.

1° Tempo