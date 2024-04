Gli azzurri saranno di scena domani a Lecce in quella che è una gara davvero molto, molto importante. Tre punti pesanti in palio per la lotta salvezza, gli azzurri se dovessero vincere potrebbe davvero iniziare a mettere una seria ipoteca sull’obiettivo.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-4-2-1. Nessuna particolare novità dietro, mentre a centrocampo si dovrebbero rivedere Maleh e Cacace. Grassi sta meglio ma non dovrebbe essere destinato a partire dall’inizio. Si potrebbe andare incontro alla stessa strategia vista con il Toro, ovvero Zurkowski dall’inizio al fianco di Cambiaghi, con Cerri titolare. Ci spera anche Caputo ma non si dovrebbe cambiare molto.

Gli indisponibili sono: Ismajli, Berisha, Ebuehi

Mister Nicola evidenzia come i punti in palio sono davvero importanti e si aspetta una grande prova.

Sarà un 4-3-3 quello che manderà in campo Gotti domani. Sarà l’ex Piccoli a sostituire lo squalificato Krstovic nel ruolo di punta centrale del tridente. A centrocampo ci sono due ballottaggi Blin-Gonzalez e Rafia-Oudin. Non ce la fa Banda, anche se dovrebbe essere tra i convocati, al suo posto dovrebbe andare il mancino Dorgu. Tra gli assenti anche l’altro ex, Dermaku.

Il tecnico Gotti parla di una partita importante nella quale il suo Lecce dovrò mostrare molta attenzione.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Dorgu.

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.