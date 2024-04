L E C C E 1 E M P O L I 0

89′ Sansone

Al “Via del Mare” gli azzurri escono sconfitti per 1-0 nello scontro diretto con il Lecce. Diciamo subito che la vera entità di questa sconfitta la capiremo domani, dopo le gare delle altre, tutte impegnate in partite difficili. Di certo c’è poco da essere soddisfatti per la prestazione totalmente rinunciataria dell’Empoli che puntava unicamente a portare via il punto. La partita dell’Empoli può essere racchiusa tutta nell’episodio del gol annullato (giustamente) a Cerri; sviluppata quell’azione, che nasce da un fallo di mano di Caprile fuori area, davanti c’è stato praticamente il più totale niente. Si vanno a registrare zero tiri in porta da parte della nostra squadra. Poteva starci un atteggiamento più prudente, chiaro che sulla carta portar via un punto oggi sarebbe stato importante, ma però oggi si è davvero esagerato, squadra davvero irriconoscibile per quanto visto sotto Nicola. Hanno dato niente anche i cambi effettuati, con la scelta di partite con Cancellieri – suo l’assist sul gol annullato – con un Cambiaghi evanescente entrato in corso d’opera. Spiace onestamente più per l’atteggiamento che non per la sconfitta di per se, che potrebbe in parte essere anche ammortizzata, non perdendo niente sulla terzultima. Di certo questo Empoli si può salvare con la “cazzimma” visto contro il Torino, non con partite come quella di oggi. Unica vera sufficienza ai non pochi tifosi andati fino in Salento

LECCE (4-2-3-1) : Falcone; Gendrey (88′ Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist (62′ Sansone) Oudin (88′ Pierotti) Dorgu (72′ Dorgu) ; Piccoli.

A Disp: Brancolini, Samooja, Touba, Rafia, Berisha, Banda, Burnete.

Allenatore: Luca Gotti

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni (69′ Kovalenko) Pezzella (84′ Cacace); Zurkowski (59′ Maleh), Cancellieri (59′ Niang); Cerri (59′ Cambiaghi).

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Grassi, Fazzini, Shpendi, Caputo, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Mariani di Aprilia (LT). Assistenti: Colarossi/Di Monte. VAR: Mazzoleni/Paterna.

Ammoniti: 45’+1′ Almqvist (L), 76′ Pongracic (L).

LIVE MATCH

95′- Finisce a “Via Del Mare” stavolta i cambi sorridono agli avversari, il Lecce porta a casa i tre punti trovando la rete con il neo entrato Sansone abile a raccogliere il suggerimento di Pierotti entrato poco secondi prima sradicando la sfera ad un incerto Walukiewicz. A fine partita vibranti proteste di Davide Nicola all’indirizzo di Mariani, ma l’intervento sul difensore regolare è apparso regolare. Forse quello su Luperto può essere più dubbio, detto questo gli azzurri hanno pagato una condotta di gara -soprattutto nella ripresa – troppo rinunciataria.

94′- Ultima “preghiera” degli uomini di Nicola con palla scaraventata nella metà campo giallorossa.

93′- Angolo in favore degli azzurri, la scodella in area Marin allontana la difesa giallorossa. Il “Via del Mare” è un autentico catino in queste ultime battute del confronto.

91′- Si entra nel primo dei quattro minuti di recupero.

90′- Dopo un rapido check viene convalidato il gol dei salentini, sanguinoso l’errore di Walukiewicz che si è fatto sradicare la palla da Pierotti. Giudicato valido anche il contatto tra Piccoli e Luperto in precedenza.

89′- Il Lecce si porta in vantaggio: Pierotti ruba palla a Walukiewicz allarga per Sansone che depone la palla a porta vuota.

88′- Ultima i cambi Gotti: Venuti e Pierotti per Gendrey e Oudin.

87′- Tre minuti più recupero a disposizione delle due squadre, la gara sembra destinata allo 0-0.

85′- Sansone cerca il suggerimento in verticale, Oudin la tiene in campo ma il suo cross è facilmente addomesticato da Caprile.

85′- Niang cerca il cambio di campo per Gyasi ma il suo suggerimento risulta telefonato.

84′- Ultimo cambio per gli azzurri: Cacace per Pezzella.

82′- Rischiano i padroni di casa: toglie le “castagne dal fuoco” Falcone uscendo dall’area palla al piede.

80′- Punizione per il Lecce affidato al destro di Oudin, ci prova da fuori Sansone, si oppone con il piatto destro Walukiewicz.

78′- Pezzella si procura un fallo laterale in favore dell’Empoli.

76′- Pongracic spende un giallo per fermare Niang

74′- Si è affievolita la spinta dei padroni di casa. Gli azzurri provano a mantenere bassi i ritmi affacciandosi con maggiore continuità in avanti.

72′- Secondo cambio per il Lecce: Gonzalez per Dorgu.

71′- Prova ad uscire dalla propria metà campo la squadra di Nicola. Fatica – soprattutto in questa ripresa- la truppa di Davide Nicola.

69′- Quarto cambio per gli azzurri:: Kovalenko per Bastoni

67′- Continua a premere la squadra giallorossa. Contatto tra Maleh e Gendrey all’altezza dell’out destro, si riprenderà con una rimessa per i salentini.

65′- Rimessa laterale dal fronte destro in favore del Lecce, si incarica Gendrey con palla preda in presa alta di Caprile.

63′- Manovra avvolgente del Lecce: Gallo sfonda a sinistra entra in area, scarica per Oudin: il suo destro si perde sul fondo, c’è una deviazione azzurra, ancora angolo per i salentini.

62′- Prima sostituzione anche per Gotti: Sansone per Almqvist

61′- Spinge Dorgu sulla sinistra ma fa buona guardia la difesa azzurra. Si ripartirà da Caprile.

59′- Triplo cambio per Nicola: Maleh, Niang e Cambiaghi per Zurkowski, Cerri e Cancellieri

56′- Caprile! il portiere azzurro salva sul colpo di testa di Baschirotto, sul proseguo dell’azione Baschirotto viene anticipato da Walukiewicz.

56′- Caprile finisce a terra dopo spinta di Piccoli e Dorgu, Mariani assegna l’angolo.

55′- Inizio di ripresa non positivo della squadra azzurra meno propositiva in queste prime battute della seconda frazione.

53′- Continua ad essere il Lecce a mantenere maggiormente il possesso palla, gli azzurri si mantengono nella propria metà campo chiudendo al meglio le linee di passaggio avversarie.

51′- Pongracic per Gallo fermato dalla difesa azzurra.

49′- Si procura un calcio di punizione l’Empoli ni pressi della propria area.

47′- Si riaffaccia in avanti la squadra azzurra giocando palla nella metà campo avversaria.

46′- E’ degli azzurri il primo pallone della ripresa. I salentini con Almqvist si procurano il primo angolo della ripresa.

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo con il risultato di 0-0 tra Lecce ed Empoli, tolto un gol dal var agli azzurri al 8′ a Cerri servito da Cancellieri. Punito Caprile per essersi portato fuori la palla dall’area. Portiere azzurro reattivo in due circostanze, non da meno anche Falcone sull’altra sponda. Gara in bilico.

46′- Arriva il primo ammonito della gara ne fa le spese Almqvist

45′- Si entra nel primo dei tre minuti di recupero.

44′- Traversa di Piccoli! l’ex azzurro di testa anticipa Caprile ma spedisce la palla sul legno.

42′- La gara va a folate ma rimane apertissima.

40′- Sugli sviluppi della punizione per i giallorossi contatto tra Gendrey e Bastoni: Mariani punisce l’intervento del francese.

39′- Gendrey esce dal traffico, si libera di due giocatori azzurri poi c’è il fallo su di lui di Marin.

38′- Parità quindi nelle occasioni da rete in questo primo tempo. Partita che viaggia sul binario di grande equilibrio.

36′- Punizione per gli azzurri affidata a Marin da sinistra con palla sul secondo palo dove interviene Pongracic. Sugli sviluppi del corner Falcone interviene sulla deviazione di Pongracic, poi salva anche su Cerri.

34′- Lancio dalle retrovie di Pongracic direttamente fra le braccia di Caprile.

33′- Cerri per Cancellieri che a centro area si esibisce in una rovesciata con palla alta sopra la traversa.

32′- Destro di Baschirotto deviato da Walukiewicz obbliga Caprile ad una impegnativa deviazione in angolo

31′- Dorgu cerca la sovrapposizione di Gallo anticipato in fallo laterale.

29′- I due riprendono a giocare. Si procura un calcio di punizione il Lecce all’altezza dell’out destro.

27′- Duro scontro tra Baschirotto e Zurkowski, i due rimangono a terra.

25′- Adesso i ritmi si stanno abbassando dopo un inizio vibrante.

23′- Lancio in verticale per Gyasi con palla direttamente oltre la linea di fondo.

21′- Prova a ripartire la squadra azzurra partendo da dietro.

19′- Caprile! il portiere azzurro si oppone al piatto destro di Gendrey generando il primo angolo della gara. Ancora il portiere azzurro, stavolta si oppone alla conclusione sul secondo palo di Dorgu.

18′- Bereszynski commette fallo su Dorgu, punizione per i salentini dal proprio fronte sinistro.

16′- Superato il primo quarto d’ora del confronto con il Lecce a tenere il pallino del gioco in mano. Gli azzurri ripartono in contropiede.

14′- Le due squadre si affrontano a viso aperto senza fronzoli.

12′- Cancellieri sfonda sulla sinistra il suo cross per Cerri anticipato da Baschirotto.

10′- Rete annullata! si riprende da una punizione dal vertice sinistro dell’area per il Lecce. Batte Piccoli blocca Caprile.

9′- Sono trascorsi cinque minuti ancora al Var il direttore di gara.

7′- Passano interminabili minuti, Mariani va al Var a rivedere l’episodio.

6′- In corso il check del Var per valutare i piedi di Caprile nell’azione che ha originato il gol degli azzurri

4′- la sblocca l’amuleto Cerri abile a raccogliere il cross di Cancellieri, anticipa Baschirotto superando in maniera fortunosa Falcone

3′- Inizio aggressivo degli uomini di Gotti.

1′- Il Lecce muove il primo pallone del confronto. Partiti…

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria della vittime di Salviano

0′ – L’unica variazione di formazione, rispetto al Toro, è Cancellieri dentro subito con Cambiaghi a partire dalla panchina.

1° Tempo