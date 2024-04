Primavera 1 TIM Trofeo Giacinto Facchetti

29a Giornata

Sabato 13 aprile 2024 – ore 11.00

MILAN 3 EMPOLI 2

– 20′ Sala (M) – 42′ Tosto (E) – 47′ Nabian (E) – 50′ Sia (M) – 67′ Liberali (M).

MILAN: 1 Raveyre 3 Bartesaghi 4 Malaspina 5 Simic 6 Nsiala 9 Camarda (81′ Simmelhack) 11 Sia (81′ Mancioppi) 17 Scotti 23 Magni 28 Sala 30 Bonomi (65′ Liberali)

A disposizione: 24 Bartoccioni 2 Bakoune 13 Paloschi 14 Skoczylas 15 Parmiggiani 16 Mancioppi 21 Liberali 26 Nissen 29 Perera 32 Simmelhack

Allenatore: Ignazio ABATE

EMPOLI: 13 Vertua 6 Bacci (81′ Bacciardi) 7 Cesari 25 Matteazzi (46′ Corona) 28 Indragoli [c] (81′ Sodero) 29 Tosto (88′ Pauliuc) 44 Bonassi 80 Vallarelli 87 Bucancil (88′ Ansah) 96 El Bianche 98 Dragoner

A disposizione: 75 Poggiolini 2 Gaj 3 Majdandzic 8 Stoyanov 9 Corona 10 Sodero 15 Falcusan 17 Ansah 24 Bacciardi 39 Versari 71 Pauliuc



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Domenico LEONE (Barletta)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Giovanni PANDOLFO (Castelfranco Veneto)– 2° Ass. Sig. Thomas STORGATO (Castelfranco Veneto)

AMMONITI: 32′ Matteazzi (E) – 72′ Nabian (E) – 94′ Corona (E)

ESPULSI: 95′ Mancioppi (M)

All’apparenza un’amichevole estiva, nei fatti una delicata sfida di campionato. Il primo tempo, complice il gran caldo, parte in sordina con ritmo basso e squadre che non creano occasioni pericolose. Poi la sfida si accende all’improvviso grazie al vantaggio del Milan, con Sala che s’inventa il gol con un’acrobazia. È rabbiosa la reazione degli azzurri che prima si conquistano un calcio di rigore, fallito però al secondo tentativo (l’arbitro lo fa ripetere per l’entrata anticipata dei giocatori in area) e poi pareggiano con Tosto, libero di calciare dentro l’area dagli sviluppi di un corner. La ripresa è molto più vivace: pronti via e l’Empoli la ribalta con Nabian in gran giornata. Dura poco però, il Milan pareggia subito con Sia e torna di nuovo in vantaggio con il Liberali appena entrato. Nel finale anche i rossoneri falliscono un calcio di rigore nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Mancioppi. La sconfitta brucia, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Rimangono di buono la voglia di combattere fino all’ultimo e alcune giocate a sprazzi dei singoli e del collettivo. Lavoro ulteriore per Birindelli.

LIVE MATCH

1° Tempo

Squadre a centrocampo per il solito rituale di inizio gara.

1′: Tutto pronto, si parte!

3′: Sia imbuca per Bonomi al vertice dell’area, l’attaccante rossonero controlla male e si trascina il pallone sul fondo

Squadre in fase di studio, buon ritmo alla ricerca di spazi da attaccare

10′: Scotti crossa dal fondo, Indragoli bravo a liberare l’area. Il Milan si fa sempre più pericoloso

12′: Prima occasione Empoli! Gli azzurri ripartono in contropiede, il pallone viene girato dalla parte di Nabian che si accentra dal vertice e calcia sul secondo palo, alto sopra la traversa

16′: Guizzo di Nabian che con un tunnel sfonda dalla fascia destra, il cross di Bacci non trova però compagni al limite dell’area

17′: Bartezzaghi crossa dalla sinistra, bravo Vertua a far suo il pallone in uscita alta

Gioco fermo per un problema fisico di Nabian

20′: GOL DEL MILAN ! Gran gol di Emanuele Sala che raccoglie un cross di Nsiala dalla sinistra con un tocco morbido al volo. Niente da fare per il portiere azzurro

Fulmine a ciel sereno del Milan che fino ad ora non aveva impensierito la difesa azzurra

28′: Ci prova Vallarelli dalla distanza, non bello ma efficace l’intervento del portiere rossonero che respinge il pallone centralmente

32′: Ancora pericoloso il Milan con Sala che imbucato al limite non controlla bene e si allunga la sfera sul fondo

Il gran caldo si fa sentire, squadre visibilmente sotto ritmo

38′: Vallarelli salta un avversario al limite dell’area spostandosi il pallone sul sinistro, poi calcia subito trovando la deviazione in angolo

39′: Trattenuta di Malaspina sul giocatore azzurro, l’arbitro non ha dubbi: CALCIO DI RIGORE per l’Empoli!

40′: Nabian dagli undici metri mette a segno alla sinistra del portiere ma l’arbitro fa ripetere. Stavolta però Nabian colpisce la traversa! Sfortunato l’Empoli che non trova il pareggio per questione di centimetri

42′: Ancora Nabian calcia da posizione defilata, calcio d’angolo. Ci crede ora l’Empoli

42′: GooooooooooLLLLLLLL EMPOLI !!!! Dagli sviluppi del calcio d’angolo, la palla termina nelle vicinanze di Tosto che calcia di prima intenzione dal vertice dell’area piccola. Gran botta sotto la traversa e pareggio meritato degli azzurri!!

45′: Ci prova il Milan ma è bravissimo Vertua a respingere prima un tiro da fuori e poi il tiro ravvicinato sulla respinta

Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo

46′: Fischio dell’arbitro, fine primo tempo

1° Tempo

45′: Si riparte! Birindelli inserisce Corona per Matteazzi

46′: Subito Nabian, il suo tiro dal vertice termina di pochissimo fuori dallo specchio. Grande occasione per gli azzurri

47′: Gooooooooooooooooolllllllll !!!! Scambio tra Nabian e Corona, il neo entrato incrocia forte di sinistro da posizione defilata, respinta corta di Raveyre su cui si avventa ancora Nabian che appoggia in porta! Grande avvio di secondo tempo degli azzurri!

50′: La pareggia subito il Milan! Ottimo controllo di Sia in area di rigore a saltare l’avversario, poi destro che trafigge Vertua. Ottima risposta dei rossoneri

Squadre indemoniate in questi minuti della ripresa. Ritmo alto e occasioni da entrambe le parti

55′: Ancora Sala, sugli sviluppi di un corner, controlla dentro l’area e calcia forte sopra la traversa

57′: Corona imbuca con un pallone alto per Nabian che si coordina e calcia di prima intenzione, bravo l’estremo difensore rossonero a respingere il pallone

60′: Bartezaghi crossa sul secondo palo per Scotti che tutto solo non ne approfitta e calcia male al volo sopra la traversa

67′: GOL Del Milan! Scotti mette in mezzo, serie di rimpalli in area dove sbuca Liberali appena entrato che spara sotto la traversa

69′: Ancora Milan pericoloso. Lancio lungo per Sia che in mezzo a due si fa valere fisicamente e poi calcia in porta di sinistro, bravo Vertua a deviare a lato

77′: Sia di testa su cross di Liberali, bravo Vertua a deviare in angolo

85′: Serie di rimpalli in area piccola dell’Empoli, gli azzurri riescono a liberare con fatica

6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara

Ci prova l’Empoli ma senza rendersi pericoloso

96′: Espulso Mancioppi per proteste

97′: Simmelhack trattenuto in area, per l’abritro è calcio di rigore

98′: Calcio di rigore parato! Vertua si distende e para il rigore calciato basso alla sua sinistra da Bartezaghi!

Triplice fischio finale