Il portiere azzurro, Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la gara con il Lecce.

Oggi hai fatto parate importanti, ma la partita non è andata come voleva l’Empoli: cosa è mancato?

“Sinceramente non lo so. La partita l’abbiamo fatta, abbiamo trovato una squadra forte e con un pubblico importante. Gli episodi delle volte ti vanno a favore altre contro”.

Ci racconti l’episodio del tocco fuori area: ti sei accorto del fallo?

“Sinceramente no. Il pallone era dentro all’area, ma con le mani ero fuori. La regola è nuova mi hanno detto e non sta a me dire se era fallo o no. C’è qualcuno pagato per decidere e per fare i regolamenti. Va bene così, andiamo avanti”.

Il Lecce ha tirato molto: qual è stato il tiro più difficile?

“Baschirotto, ma non mi interessa e sono molto più deluso per la sconfitta. Poteva essere un punto importante, andiamo avanti e uniti ce la possiamo fare”.

Sabato giocate contro il Napoli: con che testa affrontate la settimana?

“Noi siamo concentrati già sulla partita di sabato, affrontiamo una squadra costruita per vincere e abbiamo già dimostrato di poter far punti contro tutti solo se siamo uniti”.