Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal “Via del Mare” di Lecce:

CAPRILE: 7 Peccato per quel pallone acchiappato fuori area che annulla il gol di Cerri. Per il resto è stato il migliore in campo dei nostri per distacco, bravissimo in almeno tre occasioni. Sul gol del Lecce non può far niente.

BERESZYNSKI: 6 Nonostante dalla sua parte si facciano vedere Gallo e soprattutto Dorgu, li tiene a bada con buona continuità, più nel primo tempo.

WALUKIEWICZ: 4,5 Ha sulla coscienza la sconfitta e, come minimo, dovrebbe rimborsare di tasca sua tutti i tifosi giunti in Salento. Fino al gol partita più o meno ordinata.

LUPERTO: 5,5 Non perfetto nel finale di partita dove poteva e doveva far meglio. Primo tempo con la barra dritta.

GYASI: 5 Partita opaca quella dell’ex Spezia. Qualcosina fa in fase di ripiego ma per il resto è in perenne fatica.

MARIN: 6 Tra i più attivi in una partita in cui si è mossa palla poco e male. Senza il pallone si comporta sempre bene, quando tocca a lui è tra quelli che fanno qualcosina in più, mettendo anche delle discrete palle inattive dentro.

BASTONI: 5,5 Un passo indietro rispetto alla positiva prova vista contro il Toro. Bravo nel battagliare, meno nell’impostare.

KOVALENKO: 5,5 Entra senza particolare cattiveria in una gara che sembrava destinata alla sola gestione.

PEZZELLA: 5,5 Soffre molto Gendrey che spesso lo sovrasta. Non male nei recuperi.

CACACE: S.V.

ZURKOWSKI: 5 Gara davvero in ombra quella del polacco, lontano parente di quello ammirato tra gennaio ed inizio febbraio. Con il senno di poi è però quello che (gol annullato a parte) ha rischiato di più di far male. Ma non basta.

MALEH: 5,5 Mezzo punto in più rispetto al compagno che rileva. Qualcosina ci mette ma non è il miglior Maleh, magari condizionato anche dal tipo di partita.

CANCELLIERI: 5 Se il gol di Cerri fosse stato buono avrebbe portato a casa un assist vincente con grande giocata. Peccato che il gol non fosse buono e che la sua partita sia stata tutta li.

CAMBIAGHI: 5 Una delle peggiori partite di Niccolò. Ci sono giocatori bravi nell’entrare e spaccare la partita, ed oggi si pensava che potesse toccare a lui. Cosi non è stato non accendendosi quasi mai.

CERRI: 5 La sua poteva essere una gran giornata. Fa a sportellate, tiene qualche pallone, ma in sostanza non combina molto.

GYASI: 5 O ha il pallone buono sugli undici metri, o rischia di combinare davvero poco. Oggi la seconda.

MISTER NICOLA: 5 Empoli troppo, ma troppo rinunciatario, oltre che davvero brutto da vedere. Non ha girato bene in occasione di quella palla recuperata fuori area da Caprile, però da lì si è visto troppo poco e non può essere questo l’atteggiamento giusto per salvarsi. Se l’avessimo pareggiata, tutto sommato, non avremmo fatto un furto, ma i numeri del match sono tutti di parte salentina, e gli zero tiri in porta fanno davvero arrabbiare. Non pagano alcune scelte iniziali ed oggi, purtroppo, i cambi non innescano nessuna marcia in più.