Queste le parole di mister Davide Nicola al termine della gara persa 1-0 a Lecce:

L’Empoli, secondo te, è stato condizionato da quell’episodio ad inizio gara. Ci riferiamo al gol annullato a Cerri…

” Siamo partiti sicuramente molto bene, siamo però dispiaciuti ed arrabbiati perchè ci sono certe partite più sporche come queste. Dobbiamo accettare il risultato, rimboccarci le maniche perchè dobbiamo andare a prendere questo punto perso oggi da altre parti. I ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che potevano, anche se dobbiamo capire che in alcuni momenti le partite sono meno pulite e quindi dobbiamo stare costantemente attenti.“

Se dal punto di vista dell’ordine la squadra c’è stata, è mancato qualcosa invece in termini di occasioni create?

” Abbiamo avuto occasioni su calcio d’angolo, una tra l’altro molto importante. Avevamo trovato subito il gol. Loro sono stati molto impegnativi sui calci piazzati, sono una squadra fisica e strutturata, che va bene in terzo tempo. In queste circostanze loro ci hanno messo un po’ in difficoltà. E’ normale, queste sono le qualità del Lecce. L’Empoli ha fatto la sua partita, io credo che il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, cosi non è accaduto ed andiamo avanti.”

Caprile si è messo in mostra con ottime parate, giocatore sempre più consapevole…

” Ma va detto della squadra, in generale. Noi abbiamo affrontato questo incontro, fuori casa, cercando di giocarcelo fino in fondo, sapendo che era una gara dura e che poteva essere condizionata dal non tenere sempre la palla per terra ed anche dalle condizioni ambientali. Ci dispiace per il gol subito all’ultimo, a volte li fa, a volte li prendi. Dobbiamo prendere quello che ci serve, da questa partita, e migliorare ulteriormente.”

Il triplice cambio degli attaccanti voleva essere una sterzata per provare a vincerla?

” Noi scendiamo sempre in campo per vincere le partite. Chi è uscito aveva speso molto, chi è entrato lo ha fatto provando a dare il proprio contributo, e noi abbiamo la fortuna di avere giocatori che possono essere determinanti anche a gara in corso. Questa è una partita che si poteva decidere su un episodio, facciamo ammenda e cercheremo di riprendere quanto perso.”

La differenza in questo rush finale la può fare Nicola?

” Io devo fare la mia parte, come sto cercando di fare, i ragazzi stanno facendo la loro. Noi dobbiamo essere convinti, cosi come lo siamo, cercando di migliorare anche i piccoli dettagli perchè ormai le partite sono tutte molto competitive. A me poi piace parlare di gruppo, non di singoli.”