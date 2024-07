Con l’ufficialità di Roberto D’Aversa come nuovo tecnico azzurro, arrivano anche i dettagli di quello che sarà lo staff tecnico a suo supporto. Un mix tra uomini del mister e uomini della società. Come già scritto nel pezzo dell’ufficializzazione, il suo secondo sarà Salvatore Sullo. Una novità rispetto alla sua ultima esperienza professionale, avendo avuto con lui Andrea Tarozzi.

Per Sullo ci sarà tra l’alto un inizio di campionato importante visto che, nelle prime quattro, sarà lui a fare le veci di D’Aversa, in panchina e nel dopo gara.

Nuovo preparatore dei portieri, infatti saluta Vincenzo Sicignano ed arriva Luigi Turci. Turci arriva dall’esperienza alla Samp con il grande ex, Marco Giampaolo. Guardando ancora agli uomini di D’Aversa, si trova poi il collaboratore tecnico Marco Piccioni ed i preparatori atletici Riccardo Ragnacci e Danilo Massi. Restano in azzurro, come uomini più specificatamente del Presidente. Stefano Bianconi (collaboratore tecnico), Rocco Perrotta (preparatore atletico) ed il dronista Giampiero Pavone.