E’ indubbio che, nonostante un progressivo miglioramento prestazionale da parte della squadra, ci possa essere preoccupazione sull’aspetto dei gol che non arrivano. In sette gare di campionato, l’Empoli ne ha segnato uno soltanto, fatto da Baldanzi contro la Salernitana alla sesta giornata. Una sterilità offensiva cosi, guardando alle passate stagioni di serie A dopo sette turni, non si era mai verificata. Ci sono tre annate in cui di gol ne sono arrivati soltanto due, allo stesso punto della stagione. Parliamo delle prime due storiche annate in serie A (la 1986/87 e la 1987/88) e della stagione con Martusciello in panchina, culminata con la retrocessione a fine anno.

Come detto, mai però si era verificato un dato cosi basso da questo punto di vista. Il record di gol fatti, dopo sette turni in A, appartiene al campionato 2002/03, dove la squadra andò in gol per ben 11 volte. Da evidenziare, soltanto a fini statistici, che nella annate in cui l’Empoli non si è salvato, dopo sette turni non si è mai andati sopra i 5 gol, con la stagione 2018/19 (con Andreazzoli) ad aver appunto fatto quel numero di gol. Ne sono arrivati 2 nell’87/88, 4 nel 98/99, 4 nel 2007/08 e 2 nel 2016/17. Soltanto nella stagione 1986/87, stagione di salvezza, l’Empoli ha fatto solo due gol. Andando oltre quel campionato, il record più basso di gol fatti alla settima giornata, in annate di salvezza, è quello dello scorso anno con 6 gol.

Ovviamente sono numeri che hanno tutto il tempo di essere migliorati e ribaltati, andando a creare un altro piacevole precedente. Serve però che la squadra, ma ne siamo convinti, metta qualcosa in più sotto questo aspetto. Già dalla prossima gara.