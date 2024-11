Il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, è tornato a parlare, attraverso le pagine in data odierna de “La Nazione” sulla vicenda del nuovo Stadio Castellani.

“Voglio che gli uffici competenti abbiano tutto il tempo necessario per valutare il progetto perché vista l’importanza è un percorso che va fatto bene.”

Inoltre il Sindaco ha ribadito alcuni punti imprescindibili che saranno discussi nella conferenza dei servizi:

“L’utilizzo del Sussidiario per una destinazione diversa dall’albergo, la richiesta di ridurre le unità commerciali, la necessità del mantenimento in zona del mercato, oltre ad avviare un confronto costante con gli operatori del mercato per gestire l’eventuale cantiere. Infine ho già dichiarato il mio scetticismo sia sul diritto di proprietà richiesto sull’area del Sussidiario, sia sulla richiesta di esenzione da alcune tasse.”

Intanto durante l’ultima seduta consiliare si sono verificate forti proteste da parte di un gruppo di cittadini in rappresentanza del Comitato “ Stadio Si ma non così” che secondo loro stravolgerebbe l’identità del quartiere e della città. C’è stata un’interrogazione del consigliere di Buongiorno Empoli-M5S-Siamo Empoli, Leonardo Masi. “Il percorso partecipativo ha avuto un senso, ma secondo noi è partito da un livello avanzato, analizzando cioè un unico progetto nonostante ce ne fossero altri presentati, ossia quello che è ritenuto sostenibile dal soggetto proponente, l’Empoli Fc. Per questo chiediamo se l’amministrazione ha chiesto di valutare un altro tipo di progetto, che lasci l’immobile ad uso prettamente sportivo evitando un aumento di volumetrie, l’innalzamento dello stabile e la presenza di un centro commerciale. Vorremmo sapere poi se è stato quantificato l’importo del mancato introito per l’esenzione di Taric e Imu, come richiesto dall’Empoli, oltre al valore dell’area dove oggi sorge il campo Sussidiario che l’Empoli Fc ha chiesto di ricevere per costruire l’albergo. Insomma, vorremmo sapere se è possibile un altro tipo di ristrutturazione, perché alla base della pubblica utilità ci devono essere i bisogni di Empoli e non dell’Empoli Fc”.